Zodia care va păși cu GREU în 2026. Astrologul Alina Bădic prezintă Horoscopul 30 noiembrie – 6 decembrie.

Zodia care va păși cu GREU în 2026

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie vine cu multe surprize pentru toți nativii.

Zodiile traversează perioade decisive, în așteptarea anului 2026, scrie b1tv.ro.

Dintre toți nativii, se pare că Balanțele vor fi cele mai năpăstuite în decembrie 2025 și începutul lui 2026.

Deși au parte de o energie interesantă, ele vor duce o adevărată luptă pentru supraviețuire.

Li se va părea că totul are un rost în viața lor, primind numeroase sarcini, pe care trebuie să le rezolve cu mare atenție.

Balanța, pusă la muncă grea

Pluto este foarte activ în semnul Vărsătorului pentru Balanțe. Șeful îi va pune la muncă pe nativii Balanță, deoarece vor observa că sunt tentați foarte mult de partea materială și profesională.

Vor fi „caii de bătaie”, din nou, chiar și la sfârșit de an, când restul zodiilor se… odihnesc.

Au primit sfatul de a munci peste măsură, dar asta nu le va aduce neapărat satisfacțiile mult dorite.

Balanțele sunt motivate de o ambiție extremă, într-un mediu foarte dur, preferând calea grea, în detrimentul celei ușoare.

