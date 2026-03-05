Zodia care va primi binecuvântare divină în martie 2026, potrivit celebrului numerolog Mihai Voropchievici

Săptămâna 2-8 martie este marcată profund de renaștere. Zodiile vor avea ocazia să își refacă planurile și să analizeze mai bine problemele cu care se confruntă. Vine o perioadă plină de provocări și șanse unice de restart total. Mihai Voropchievici a etalat runele pentru perioada 2-8 martie 2026.

Renasc din propria cenușă, runa Thurisaz aduce o oportunitate majoră pentru scorpioni. Cei care sunt dispuși să lase trecutul în spate, să uite de problemele pe care nu le pot rezolva, vor primi binecuvântări divine și șansa relansării.

Prima săptămână din martie aduce ocazia rară care de relansare și renaștere, e cazul să profitați.