Elena Ailuţoaei
05 mart. 2026, 17:07, Actualitate

Situația rămâne alarmantă în Slatina, unde a avut loc o alunecare de teren pe un versant al dealului Grădiște, iar pământul continuă să o ia la vale și pericolul nu a trecut. De altfel, pompierii fac măsurători, din oră în oră, pentru a vedea daca alunecarea de teren stagnează sau situatia se agravează.

Specialiștii au decis montarea unor martori pentru a monitoriza evoluția fisurilor și pentru a evalua riscurile în perioada următoare și pentru a observa în timp real dacă dealul continuă să se deplaseze. Între timp, oamenii au fost evacuați din gospodării, iar autoritățile spun că, în funcție de evoluția terenului, și alte locuințe ar putea fi evacuate. Însă, oamenii au nervii întinși la maximum și a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

În același timp, militarii au luat la pas fiecare locuință pentru a verifica dacă au apărut crăpături sau alte semne care ar putea indica extinderea alunecării de teren. Bieții oameni au venit sa își revadă locuințele.

Oamenii nu vor să plece din case și să evacueze zona

Localnicii sunt revoltați, deoarece li s-au pus la dispoziție containere până când li se va da un loc de casă, dar nu vor să locuiască acolo deoarece sunt nemulțumiți de condiții. Aceștia spun că preferă să doarmă afară, pe stradă.

De supărare, oamenii au ajuns să se certe cu forțele de ordine, iar una dintre femeile a cărei locuință se află printre cele care prezintă risc nu a mai rezistat și și-a scos patul afară, în stradă.

„Ne-am culcat pe la vecini cu copiii mici ca ne-a fost frică. Ca am copii minori de 3 ani, de 5 ani. Am la școală, ne-am culcat prin cartier. Cum să mă duc în containere, cu 8 persoane, copii mititei, mizerie ce e acolo”, spune Mioara Ciucă, o sinistrată din zonă.

Oamenii nu acceptă să se mute în containerele puse la dispoziție de Primărie, susținând că sunt condiții inumane.

„Noaptea trecută am dormit pe la neamuri, pe la rude. Cât să dormim pe la neamuri, pe la rude, că și ei sunt multe persoane în locuințe. Ia uitați, mie mi-au dărâmant camera de casă, ne aruncă ca pe câini. Avem și noi copii, avem și noi atâția ani aici”, spune alt localnic.

Azi au putut intra în case doar cu pompierii, care monitorizează zona non-stop și sunt pregătiți să intervină în orice moment pentru a evacua și alte persoane, dar și pentru a-i ajuta pe oameni să-și recupereze din bunuri.

Autoritățile caută experți care să vină să verifice incidentul și să stabilească din ce cauză a luat-o pământul la vale, astfel încât să poată fi luate măsurile aferente.

