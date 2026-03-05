Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Viktor Orban anunță controale excepționale la frontiere

Premierul Viktor Orban anunță măsuri excepționale la frontierele naționale. Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă, iar în consecință au fost sporite controalele care privesc imigranții considerați posibili teroriști reactivați. Șeful Cabinetului maghiar acuză migrația excesivă care a permis infiltrarea celulelor islamice în Europa

„Astăzi am început ziua cu o întâlnire a Comitetului de Coordonare Antiteroristă, deoarece războiul din Orientul Mijlociu afectează direct situația de securitate a Ungariei”

„Am aflat că, prin migrația în masă, organizațiile teroriste din Orientul Mijlociu s-au stabilit și s-au consolidat în Europa de Vest.

Ne așteptăm acum ca aceste organizații și celulele teroriste existente în Europa să fie activate. Pacea și securitatea Ungariei vor fi protejate și în această situație. Prin urmare, am întărit controalele pentru sosirile străinilor care intră în Ungaria”, postează premirul Ungariei, Viktor Orban.