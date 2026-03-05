Prima pagină » Actualitate » Semnalele de alarmă care îți atrag atenția că mâncarea dintr-un restaurant nu e bună. Clienții au făcut o listă: „Este deja lipicios sau murdar”

Semnalele de alarmă care îți atrag atenția că mâncarea dintr-un restaurant nu e bună. Clienții au făcut o listă: „Este deja lipicios sau murdar”

05 mart. 2026, 17:26, Actualitate
Semnalele de alarmă care îți atrag atenția că mâncarea dintr-un restaurant nu e bună. Clienții au făcut o listă: „Este deja lipicios sau murdar”
Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Multă lume alege un restaurant bazându-se pe recomandări sau pe impresia de moment, dar de multe ori există indicii clare că experiența culinară nu va fi una prea reușită. Pe Reddit, mai mulți utilizatori au făcut o listă cu semnele care îi fac să creadă că mâncarea dintr-un local nu va fi bună. De la meniuri suspect de mari până la băi murdare sau mirosuri neplăcute, clienții spun că aceste detalii sunt primele lucruri care îi pun pe gânduri.

Potrivit Click, discuția a pornit de la un utilizator care i-a întrebat pe ceilalți participanți ce semnale negative observă într-un restaurant și care indică faptul că mâncarea nu va fi bună. Postarea s-a viralizat rapid și a strâns rapid numeroase reacții, iar oamenii au început să povestească situații concrete care, în opinia lor, sunt adevărate semnale de alarmă.

„Când ospătarul spune: «Poate ar fi mai bine să comandați altceva în loc de pui». Poveste adevărată”, a spus cineva.

Un altul a spus motivul care, în opinia lor, indică faptul că un restaurant nu oferă mâncare de calitate: „Un restaurant cu specific barbecue în fața căruia nu miroase deloc a fum”.

Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant

FOTO – Caracter ilustrativ

Un alt detaliu despre care mulți spun că ar trebui să ridice semne de întrebare este meniul mult prea mare. Astfel, în opinia lor, dacă un local oferă foarte multe feluri diferite de mâncare, este foarte posibil ca o parte dintre preparate să fie congelate.

„Un meniu uriaș sugerează că aproape totul este congelat, pentru că restaurantul nu și-ar putea permite atâtea ingrediente proaspete”, se arată într-un mesaj.

Micile detalii care pot trăda marile problemele din bucătăria unui restaurant

Unii spun că situația devine și mai suspectă atunci când un restaurant încearcă să ofere prea multe tipuri de preparate complet diferite: „Un meniu cu mai multe tipuri de mâncare decât are restaurantul locuri la mese. Nu vorbesc despre o pizzerie cu 100 de tipuri de pizza, ci despre un local care vinde de toate: tacos, mâncare ca la bunica, sushi și preparate italiene. Mâncarea poate fi acceptabilă, dar probabil este congelată și vine din pungi”.

Pentru alți clienți, primul semn de întrebare apare chiar din momentul în care intră în restaurant: „Când simt imediat mirosul de la robinetele de bere cum intru. Asta arată că există probleme generale de curățenie”.

Există și situații în care amplasarea restaurantului poate spune multe despre calitatea mâncării: „Restaurantele de lângă atracții turistice foarte populare au de obicei meniuri mari cu poze afișate afară și pe cineva care încearcă să te convingă să intri”.

Mulți utilizatori spun însă că cel mai simplu test pentru un restaurant este să verifici baia înainte să comanzi: „Verifică băile. Băile sunt obligatoriu de curățat și, de obicei, sunt făcute din gresie și faianță tocmai pentru a fi ușor de spălat. Dacă vezi o baie murdară, înseamnă că nu au făcut nici măcar minimul necesar pentru curățenie. Asta îmi spune că bucătăria este probabil și mai murdară”.

Alții sunt atenți chiar și la lucruri simple, precum starea meniului sau calitatea preparatelor de bază: „Când deschizi meniul și este deja lipicios sau murdar. Dacă nu pot șterge nici măcar o foaie laminată, nu cred că sunt prea atenți nici la alte lucruri”.

Unii clienți spun că urmăresc și ce fel de oameni frecventează restaurantul, mai ales când este vorba despre localuri cu specific internațional:„Restaurantele cu specific etnic în care nu vezi clienți din cultura respectivă. Dacă merg la un restaurant mexican și nu văd niciun mexican, plec”.

Autorul mai recomandă…

Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026

Ce înseamnă dacă îți ții telefonul pe masă, în restaurant sau în baruri? Ce spun experții în psihologie

Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic

Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Profesorii pregătesc boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat: Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, declanșăm grevă generală
18:53
Profesorii pregătesc boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat: Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, declanșăm grevă generală
NEWS ALERT Pentru consulul din Dubai, problema cu Victor Ponta pare să fie personală. Dincolo de declarația de astăzi -„nu îmi pasă”, din scandalul repatrierii fiicei fostului premier, a mai avut poziții extreme la adresa lui Ponta: “Cât poți fi de jegos, Victore?”
18:52
Pentru consulul din Dubai, problema cu Victor Ponta pare să fie personală. Dincolo de declarația de astăzi -„nu îmi pasă”, din scandalul repatrierii fiicei fostului premier, a mai avut poziții extreme la adresa lui Ponta: “Cât poți fi de jegos, Victore?”
VIDEO Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
18:51
Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker
18:50
Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker
LIFESTYLE Britney Spears a fost arestată în California. Nu este prima dată când are probleme cu legea
18:42
Britney Spears a fost arestată în California. Nu este prima dată când are probleme cu legea
VIDEO Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran
18:33
Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Cercetătoarea dată afară din universitate care a câștigat Premiul Nobel: cine a fost Rita Levi-Montalcini?
ECONOMIE Din lac în puț. Financial Times avertizează că după criza petrolului, urmează o criză alimentară
18:34
Din lac în puț. Financial Times avertizează că după criza petrolului, urmează o criză alimentară
EMISIUNI OFF The Record Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii
18:33
OFF The Record Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii
FLASH NEWS Ministrul Investițiilor anunță că România ar urma să beneficieze de 3 miliarde de euro: „Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral”
18:25
Ministrul Investițiilor anunță că România ar urma să beneficieze de 3 miliarde de euro: „Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral”
CONTROVERSĂ Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială
17:47
Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială
TEHNOLOGIE Adio, WiFi clasic. Noul tip de router pe care îl vom avea în casele noastre: e mult mai rapid și mai puternic
17:40
Adio, WiFi clasic. Noul tip de router pe care îl vom avea în casele noastre: e mult mai rapid și mai puternic
ACTUALITATE Apple a prezentat noul său laptop ieftin. Cât costă Macbook Neo și ce specificații are
17:30
Apple a prezentat noul său laptop ieftin. Cât costă Macbook Neo și ce specificații are

Cele mai noi

Trimite acest link pe