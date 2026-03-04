Prima pagină » HOROSCOP » Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026

04 mart. 2026, 19:34, HOROSCOP
Două zodii se lovesc de probleme grave la început de martie, scrie newsweek.ro.

Finalul acestei săptămâni va aduce tensiuni neașteptate pentru două zodii din Horoscop.

„Cutremur” pe plan profesional sau personal, pentru acești nativi. Influențele nefaste se vor resimți în câteva zile.

Două semne foarte specifice, care se vor confrunta cu frământările cosmice.

Pentru aceste zodii, valul de entuziasm este înlocuit cu unul al fricii de ziua de mâine.

Fiecare detaliu va conta, dacă vor să își rezolve situația dificilă.

Scorpionii trebuie să ia măsuri imediate

Nativii Scorpion vor avea nevoie urgentă de o schimbare, un nou capitol se va deschide în viața lor, marcat, inițial, de ambiguitate. Este necesară o reinventare completă, dacă vor ca lucrurile să revină pe făgașul normal.

Leii sunt ezitanți și asta îi costă

Pentru nativii Lei, începutul lunii martie trebuia să fie unul al reînvierii, al primăverii, dar nimic mai fals. Leii nu își permit luxul de a ezita, de a sta pe „bară” din nou. Voința lor trebuie să fie mult mai puternică. Au nevoie de o motivație, care vine doar din interior: cel mai mare dușman al nostru suntem chiar noi înșine, acesta este „motto-ul”, care ar trebui să le justifice mișcările.

Astfel, Scorpionii și Leii vor trece printr-un început de lună dificil, dar învățăturile vor fi pe măsura strădaniei lor. Vor conștientiza, desigur, că nimic nu vine gratuit, totul are un cost, chiar și cele mai mici plăceri ale vieții.

