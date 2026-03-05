Apple a prezentat noul său laptop ieftin. Cât costă Macbook Neo și ce specificații are

Apple a lansat MacBook Neo, un nou laptop de 13 inci care se remarcă ca o opțiune mai accesibilă în gama sa de Mac, cu prețuri începând de la 699 EUR.

„MacBook Neo oferă toată magia unui Mac la un preț revoluționar”, a declarat John Ternus, vicepreședinte senior al Apple pentru inginerie hardware, într-un comunicat de presă. Pentru a realiza acest lucru, a fost „proiectat de la zero” pentru a fi „accesibil și mai multor persoane”.

Acest nou dispozitiv are un design durabil din aluminiu, în timp ce colțurile rotunjite oferă o prindere confortabilă și un aspect mai elegant. Designul său ușor (1,23 kg) îl face ușor de transportat într-un rucsac sau o geantă.

Dispune de un ecran Liquid Retina de 13 inci cu o rezoluție de 2408 x 1506 pixeli, o luminozitate maximă de 500 niți și suport pentru un miliard de culori. De asemenea, are un strat antireflexiv care permite o vizualizare clară în diverse condiții de iluminare.

Laptopul este alimentat de procesorul A18 Pro și rulează macOS, incluzând capabilitățile de inteligență artificială ale Apple Intelligence. Acesta oferă utilizatorilor până la 16 ore de autonomie a bateriei cu o singură încărcare.

De asemenea, dispune de o cameră FaceTime HD 1080p cu procesare a imaginii, două microfoane cu tehnologie de formare a fasciculului direcțional care reduce zgomotul de fundal și izolează vocea și două difuzoare montate lateral care acceptă audio spațial și Dolby Atmos.

Pentru conectivitate, acest dispozitiv include două porturi USB-C pentru conectarea accesoriilor sau a unui monitor extern și o mufă pentru căști cu fir. De asemenea, acceptă Wi-Fi 6E și Bluetooth 6.

MacBook Neo dispune de Magic Keyboard de la Apple pentru o tastare confortabilă și precisă, precum și de un trackpad Multi-Touch mare. De asemenea, oferă integrare cu iPhone, permițându-vă să profitați de funcțiile Continuity ale macOS pentru a comuta fără probleme între iPhone și Mac și a relua lucrul de unde ați rămas.

MacBook Neo va fi disponibil începând de miercuri, 11 martie, cu prețuri începând de la 699 EUR, în patru culori: Cloud Pink, Indigo, Silver și Citrus.