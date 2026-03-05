Apple a prezentat noul său laptop ieftin. Cât costă Macbook Neo și ce specificații are

Apple a lansat MacBook Neo, un nou laptop de 13 inci care se remarcă ca o opțiune mai accesibilă în gama sa de Mac, cu prețuri începând de la 699 EUR.
„MacBook Neo oferă toată magia unui Mac la un preț revoluționar”, a declarat John Ternus, vicepreședinte senior al Apple pentru inginerie hardware, într-un comunicat de presă. Pentru a realiza acest lucru, a fost „proiectat de la zero” pentru a fi „accesibil și mai multor persoane”.
Acest nou dispozitiv are un design durabil din aluminiu, în timp ce colțurile rotunjite oferă o prindere confortabilă și un aspect mai elegant. Designul său ușor (1,23 kg) îl face ușor de transportat într-un rucsac sau o geantă.
MacBook Neo dispune de Magic Keyboard de la Apple pentru o tastare confortabilă și precisă, precum și de un trackpad Multi-Touch mare. De asemenea, oferă integrare cu iPhone, permițându-vă să profitați de funcțiile Continuity ale macOS pentru a comuta fără probleme între iPhone și Mac și a relua lucrul de unde ați rămas.
MacBook Neo va fi disponibil începând de miercuri, 11 martie, cu prețuri începând de la 699 EUR, în patru culori: Cloud Pink, Indigo, Silver și Citrus.