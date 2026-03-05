Iranienii din România au protestat la Ambasada Iranului din București

Iranienii care locuiesc în România s-au mobilizat pentru un protest, joi, la Ambasada Republicii Islamice Iran din București.

Peste 100 de persoane s-au adunat în fața ambasadei Iranului din Capitală. Cu baloane în culorile naționale, steaguri iraniene cu emblema de pe vremea Șahului Pahlavi, alături de steaguri ale SUA și Israelului, protestaterii au manifestat împotriva regimului islamic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lupte în Orient, ziua 6. Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Teheranul amenință să atace situl nuclear israelian de la Dimona

Nicuşor Dan, în Polonia: „Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran”