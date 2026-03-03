Prima pagină » Actualitate » Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice

03 mart. 2026, 23:35, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Luna martie chiar aduce primăvara în viața a trei zodii, prin aducerea unor vești bune și schimbări pozitive importante. Potrivit horoscopului, pentru nativii vizați este momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice și să se axeze pe ceea ce este cel mai important pentru ei, adică evoluție și bunăstare.

Taur

Iubitori ai confortului și luxului, Taurii trebuie să își facă ordine în viață și să permită Universului să le trimită cele mai bune vești. Obișnuiți să fie mereu prezenți pentru grijile, problemele și nevoile altora, acești nativi aleg să își schimbe prioritățile și fac o selecție în rândul persoanelor din jurul lor.

Astrele anunță noi începuturi profesionale și bănoase pentru Taurii nemulțumiți de statutul lor financiar sau de locul de muncă la care se află. Se simt mult mai optimiști și mai pregătiți ca niciodată să accepte orice provocare ar primi, oricât de dificilă ar fi ea, urmând să culeagă roadele muncii lor și să pună bazele unor noi începuturi.

Săgetător

Nemulțumiți de stilul de viață pe care îl au și de eforturile în zadar, Săgetătorii primesc sprijin emoțional și financiar din partea unei persoane importante, dar cu care nu au menținut legătura. În viața acestor nativi revine o persoană din trecut care le oferă o sumă mare de bani. Poate fi vorba despre o moștenire sau un simplu gest de generozitate și apreciere.

Sfatul astrologilor pentru Săgetătorii debusolați este să renunțe la atitudinea negativistă și să înceapă să trăiască după bunul plac al sufletului lor, fără temeri și incertitudini.

Vărsător

Vărsătorii, considerați rebelii zodiacului, simt că este momentul lor pentru a reuși. Divinitatea este aliatul lor și vor simți că primesc ajutorul de care au nevoie, astfel că muncesc mai mult ca niciodată și nu au de gând să renunțe la obiectivele lor.

Lucrurile se așază pe toate planurile pentru acești nativi, care se simt mai puternici ca niciodată și își doresc să evolueze și să atingă toate țelurile propuse, fapt care se și va întâmpla, potrivit Click.

Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi

Zodia care trebuie să renunțe la „marea iubire” în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici

Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor”

