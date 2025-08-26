Prima pagină » HOROSCOP » ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu

26 aug. 2025, 18:23, HOROSCOP
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat, la Pro TV, horoscopul săptămânii 25–31 august. Dintre cele 12 zodii, una ne-a atras atenția în mod deosebit pentru că nativii respectivi vor termina vara, efectiv, în genunchi. Aceștia vor avea unele probleme de sănătate.

Ea a atras atenția că orgoliul nu este bine văzut în această perioadă, iar modestia și prudența pot face diferența. Energia acestei săptămâni se concentrează pe muncă, atenția la detalii, sacrificiu și perfecționism, sub influența Lunii noi în Fecioară.

„Nu este ce credem noi despre noi, ci cum ne văd ceilalți în această perioadă”, a precizat aceasta, recomandând totodată mai multă modestie și mai puțină lipsă de flexibilitate.

Mai mult, Marte aflat în Balanță aduce tensiuni în relații, negocieri sau discuții, motiv pentru care precauția este esențială.

O particularitate a acestei săptămâni este întâlnirea Lunii cu Lilith și Marte, ceea ce poate aduce situații tensionate, mai ales în interacțiunea cu femeile, iar astrologul Cristina Demetrescu sugereqază că, atunci când este posibil, e mai bine să fie aleasă o variantă alternativă. Totul se poate rezolva cu un simplu zâmbet. Ei bine, iată care este zodia care ne-a atras atenția:

TAUR

Micile dureri de sănătate ale Taurilor pot crea indispoziții, dar important este să nu-și lase interlocutorii să le observe vulnerabilitatea. Acești nativi… cel mai bine se simt acasă.

