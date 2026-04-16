Zodia feminină care va fi cerută de soție până pe 1 mai 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

După momentul de vârf al Lunii Pline în Balanță, explicat de Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea, intrăm într-o perioadă dominată de o energie feminină intensă, care aduce echilibru, dar și schimbări subtile în viața personală și profesională.

Această energie nu acționează prin forță, ci prin atracție, intuiție și emoție. Nu este despre a forța lucrurile, ci despre a le lăsa să vină către tine. Iar efectele se simt puternic în trei direcții: bani, relații și decizii.

În aceste zile, banii nu mai vin din efort agresiv sau competiție, ci din colaborare, imagine și relații. Este o perioadă în care:

negocierile purtate cu tact și calm au mai mult succes decât cele dure;

femeile sau figurile feminine joacă un rol esențial în decizii financiare;

domenii precum frumusețea, estetica, moda sau arta pot aduce câștiguri neașteptate.

Energia venusiană favorizează câștigurile indirecte: cadouri, bonusuri, favoruri sau oportunități apărute „din senin”. Practic, nu alergi după bani, ci creezi contextul ca ei să vină la tine.

Relațiile devin cheia

Luna Plină în Balanță pune accent pe parteneriate și echilibru. După acest moment, relațiile se clarifică rapid:

unele se consolidează și pot duce la decizii importante, inclusiv logodne sau mutări împreună;

altele, dezechilibrate, pot ajunge la un punct de ruptură.

Energia feminină aduce nevoie de armonie, dar și de sinceritate. Nu mai funcționează compromisurile făcute din obligație. În schimb, funcționează conexiunile autentice.

​Deciziile se iau diferit

Dacă până acum deciziile erau analizate logic, în aceste zile intervine intuiția. Este acel moment în care „simți” ce trebuie făcut, chiar dacă nu poți explica rațional.

Această schimbare vine cu un avantaj major: claritate emoțională. Probleme care păreau complicate se simplifică brusc, iar răspunsurile apar natural.

Cine este cel mai influențat

Semnele de aer și de apă resimt cel mai puternic această energie, dar efectele sunt vizibile pentru toată lumea. Este o perioadă în care:

oamenii devin mai generoși;

apar cadouri, surprize și gesturi frumoase;

creativitatea și inspirația cresc.

Finalul acestei etape vine cu revelații importante, mai ales pentru cei care au simțit blocaje în ultima perioadă. După Luna Plină din 2 aprilie, nu mai este despre a forța lucrurile, ci despre a le atrage. Energia feminină schimbă modul în care vin banii, modul în care funcționează relațiile și felul în care luăm decizii.

Berbec

Pentru Berbeci, energia feminină aduce bani prin parteneriate. Nu mai este despre a face totul singuri, ci despre colaborare. O femeie sau o relație apropiată poate deschide o oportunitate financiară importantă. În plan personal, pot apărea decizii legate de oficializarea unei relații.

Restul zodiilor AICI