Zodiile pentru care se încheie o perioadă neagră. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie

După o perioadă tensionată, cu provocări emoționale și profesionale, în sfârșit, pentru anumite zodii se anunță o schimbare de direcție.

Astfel, începând de joi, 9 octombrie, astrele le aduc energie proaspătă, eliberatoare și orientată către succes. Planetele se aliniază deci favorabil pentru ca aceste zodii să lase în urmă eșecurile și neînțelegerile, lăsând loc bucuriei, inspitației și norocului.

Taur

Pentru Tauri, perioada neagră din ultimele săptămâni ajunge la final. După ce au fost nevoiți să facă față unor tensiuni profesionale și unor cheltuieli neașteptate, ziua de 9 octombrie marchează o întoarcere la stabilitate. Veniturile încep să se echilibreze, iar o ofertă total neașteptată de colaborare sau o propunere de investiție le-ar putea aduce câștiguri mari.

În plan personal, Taurii se simt mai împăcați cu ei înșiși. Relațiile devin mai calme, iar o discuție sinceră cu o persoană apropiată le poate aduce rezolvarea pe care o așteptau de mult. Energia lui Venus, planeta care le guvernează zodiac, le confer farmec și magnetism, făcându-i mai încrezători ca oricând.

Leu

După o perioadă plină de stres, Leii simt iar gustul victoriei. Astfel, începând de joi, 9 octombrie, astrele le oferă ocazia să iasă în față și să–și demonstreze valoarea. Proiectele care păreau blocate se deblochează rapid, iar o reușită important poate să le aducă recunoaștere profesională sau promovare.

Soarele, guvernatorul lor, le amplifică energia, charisma și determinarea. Ei își recapătă încrederea în forțele proprii și devin inspirație pură pentru cei din jur. Este momentul prielnic să facă planuri de viitor, pentru a iniția un proiect personal sau pentru a reveni la o pasiune veche. De asemenea, în dragoste, norocul le surâde celor singuri, printr-o întâlnire neașteptată, iar pentru cei aflați într-o relație, următoarea perioadă le va aduce armonie și momente tandre.

Autorul recomandă:

Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate

Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor