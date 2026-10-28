Cine va conduce Israelul după alegeri? Patru scenarii pentru formarea noului guvern

Alegerile din Israel nu au produs, deocamdată, o majoritate parlamentară clară, după numărarea a peste 57% din secțiile de votare. Blocul lui Benjamin Netanyahu conduce cu 55 de mandate, față de 49 pentru opoziția lui Gadi Eisenkot, însă premizele formării unui guvern monocolor sunt reduse în acest moment. Gândul a analizat patru scenarii politice care ar putea duce la crearea noului Executiv israelian.

Israelul se îndreaptă, cel mai probabil, spre negocieri politice după alegerile parlamentare de marți, marcate de cea mai ridicată participare la vot din ultimele decenii. Până la această oră, nici tabăra premierului Benjamin Netanyahu, nici opoziția condusă de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, nu au obținut, potrivit rezultatelor parțiale, cele 61 de mandate necesare pentru a controla majoritatea în Knesset.

Primele sondaje la ieșirea de la urne, realizate de cele trei mari televiziuni israeliene, indicau un rezultat extrem de strâns, cu aproximativ 51 de mandate pentru fiecare bloc politic. Estimările inițiale sugerau chiar un avantaj al opoziției, însă cifrele au fost revizuite pe parcursul nopții.

Miercuri dimineață, după centralizarea rezultatelor din 57,3% dintre urnele de vot, Comisia Electorală Centrală a anunțat că blocul pro-Netanyahu este creditat cu 55 de mandate, față de 49 pentru adversarii săi politici. Alte 16 locuri revin partidelor arabe israeliene, potrivit Times of Israel.

Sondajele de la închiderea urnelor estimaseră că formațiunile arabe ar putea obține împreună 17 sau 18 mandate, pe fondul unei mobilizări electorale importante. În condițiile în care blocului lui Netanyahu îi lipsesc șase mandate pentru majoritate, configurația viitorului guvern depinde de negocierile dintre partide și de rezultatele definitive ale scrutinului.

Cele patru scenarii pentru formarea viitorului guvern israelian

1. O coaliție parlamentară care să reunească cel puțin 61 de mandate

După încheierea alegerilor, partidele vor începe negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Președintele Isaac Herzog va desemna candidatul pe care îl consideră cel mai capabil să obțină sprijinul necesar pentru alcătuirea unui guvern, acesta nefiind obligatoriu liderul partidului care a câștigat cele mai multe mandate.

Partidele arabe israeliene, în special Raam, și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu blocul condus de Gadi Eisenkot. Liderul opoziției a evitat însă o apropiere politică în timpul campaniei electorale, considerând că asocierea cu aceste formațiuni i-ar putea afecta susținerea în rândul alegătorilor.

În tabăra lui Netanyahu, posibilitățile de extindere a majorității sunt limitate de rezultatele obținute de partidele mai mici de dreapta, unele dintre acestea nereușind să depășească pragul electoral. Negocierile pentru împărțirea portofoliilor ministeriale și stabilirea priorităților guvernamentale pot dura mai multe săptămâni, în condițiile în care fiecare formațiune încearcă să își promoveze propriile interese.



După alegerile parlamentare din noiembrie 2022, Benjamin Netanyahu a avut nevoie de 58 de zile pentru a forma guvernul.

2. Un guvern minoritar, susținut din Parlament de partidele arabe

Dacă niciuna dintre tabere nu reușește să adune 61 de mandate, o altă posibilitate este formarea unui guvern minoritar, care să se bazeze pe sprijinul unor parlamentari din afara coaliției pentru adoptarea legilor și menținerea puterii. În acest scenariu, reprezentanții comunității arabe israeliene, care constituie aproximativ 20% din populația țării și ai cărei membri se identifică în general ca palestinieni, ar putea avea un rol important.

Partidul Raam, condus de Mansour Abbas, a participat deja la o formulă de guvernare similară. În perioada 2021-2022, formațiunea a devenit primul partid arab care s-a alăturat unei coaliții guvernamentale israeliene, condusă de Naftali Bennett și Yair Lapid.

Lista Comună, o altă formațiune arabă, a transmis că este puțin probabil să intre direct într-un guvern, dar s-a arătat dispusă să ofere sprijin parlamentar unei formule politice care l-ar îndepărta pe Netanyahu de la putere.

„Indică o dorință puternică de parteneriat”, a declarat Tal Elovitz, comentator politic, referindu-se la participarea ridicată la vot în rândul alegătorilor arabi.

Eisenkot nu a susținut public până acum varianta unui guvern minoritar sprijinit de partidele arabe. În schimb, Netanyahu a avertizat în repetate rânduri, în timpul campaniei, că o victorie a opoziției ar putea aduce reprezentanți ai acestor formațiuni la guvernare.

„În acest moment, se pare că există posibilitatea formării unui guvern minoritar condus de Eisenkot, dar acest lucru s-ar putea schimba în funcție de rezultatele finale”, a spus Elovitz.

3. Un guvern de unitate națională între Netanyahu și Eisenkot

O altă variantă discutată în Israel este formarea unei coaliții largi, care să reunească principalele forțe politice rivale.

Un asemenea acord ar presupune ca Benjamin Netanyahu să renunțe la o parte dintre actualii săi aliați de extremă dreapta și la formațiunile ultraortodoxe, pentru a negocia o înțelegere cu Gadi Eisenkot. Cei doi au poziții apropiate în mai multe chestiuni de securitate națională, deși se află în tabere politice opuse. O astfel de alianță ar exclude, potrivit scenariilor discutate de comentatorii israelieni, participarea partidelor arabe.

Un sondaj publicat pe 16 octombrie arăta că 55% dintre israelieni ar prefera un guvern de unitate națională în locul organizării unor noi alegeri, dacă scrutinul nu ar produce o majoritate clară.

Israelul a mai trecut printr-o situație asemănătoare în 2020, când Netanyahu și Benny Gantz, fost șef al armatei și reprezentant al electoratului de centru, au încheiat un acord de împărțire a puterii după trei runde de alegeri desfășurate în mai puțin de un an.

Înțelegerea prevedea alternarea celor doi la conducerea guvernului, însă coaliția s-a destrămat după aproximativ un an, provocând organizarea unui nou scrutin.

O eventuală alianță între Netanyahu și Eisenkot ar întâmpina opoziție în ambele tabere, în special în rândul formațiunilor care și-au construit campania electorală în jurul înlăturării actualului premier.

Ce se întâmplă dacă niciun partid nu reușește să formeze guvernul

4. Blocaj politic și organizarea unor noi alegeri parlamentare

Ultimul scenariu presupune eșecul negocierilor dintre partide și imposibilitatea formării unei majorități parlamentare.

Israelul a traversat deja o perioadă prelungită de instabilitate politică, organizând patru runde de alegeri între aprilie 2019 și martie 2021, după ce liderii principalelor formațiuni nu au reușit să construiască o coaliție durabilă.

Conform procedurilor constituționale, candidatul desemnat de președintele Isaac Herzog are, în principiu, 28 de zile pentru a forma un guvern. Acest termen poate fi prelungit cu încă 14 zile, dacă președintele consideră că există posibilitatea finalizării negocierilor.

Legislația israeliană prevede și alte etape procedurale prin care parlamentarii pot încerca desemnarea unui candidat capabil să obțină sprijinul Knessetului, înainte ca organizarea unor noi alegeri să devină necesară.