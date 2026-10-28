Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne

Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, a transmis un mesaj după ce premierul României, Luca Niculescu, a ales Republica Moldova pentru prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Oficialul moldovean i-a urat succes noului Guvern de la București și a vorbit despre importanța proiectelor comune pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui a amintit tradiția potrivit căreia prima vizită externă a unui guvern de la București are loc la Chișinău, iar prima deplasare a guvernului moldovean este la București.
„O țară despărțită în două state.
Este o tradiție frumoasă ca prima vizită a guvernului de la București să fie la Chișinău. Iar prima vizită a guvernului de la Chișinău să fie la București.
Îi doresc succes guvernului Luca Niculescu să realizeze ce și-a propus. Reușita României este și cea a Moldovei. Iar reușita Moldovei va fi și cea a României.
Proiectele comune pe care și le propune guvernul Luca Niculescu vor ajuta mult relațiile economice dintre Moldova și România. Concret, simplificarea comerțului înseamnă o piață mai mare și mai multă integrare economică. Iar asta permite mai multă specializare a întreprinderilor ceea ce duce la mai multă prosperitate pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis Claudiu Năsui.
Premierul Luca Niculescu a efectuat marți o vizită oficială în Republica Moldova, prima deplasare externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.
În cadrul vizitei, șeful Guvernului de la București a avut programate întâlniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.