Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne

Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, a transmis un mesaj după ce premierul României, Luca Niculescu, a ales Republica Moldova pentru prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Oficialul moldovean i-a urat succes noului Guvern de la București și a vorbit despre importanța proiectelor comune pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state.

Claudiu Năsui: „Reușita României este și cea a Moldovei”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui a amintit tradiția potrivit căreia prima vizită externă a unui guvern de la București are loc la Chișinău, iar prima deplasare a guvernului moldovean este la București.

„O țară despărțită în două state.

Este o tradiție frumoasă ca prima vizită a guvernului de la București să fie la Chișinău. Iar prima vizită a guvernului de la Chișinău să fie la București.

Îi doresc succes guvernului Luca Niculescu să realizeze ce și-a propus. Reușita României este și cea a Moldovei. Iar reușita Moldovei va fi și cea a României.

Proiectele comune pe care și le propune guvernul Luca Niculescu vor ajuta mult relațiile economice dintre Moldova și România. Concret, simplificarea comerțului înseamnă o piață mai mare și mai multă integrare economică. Iar asta permite mai multă specializare a întreprinderilor ceea ce duce la mai multă prosperitate pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui a depus jurământul pe 28 august și a preluat conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova. Printre prioritățile anunțate pentru mandatul său se numără atragerea investițiilor, dezvoltarea companiilor locale, creșterea competitivității și reformarea întreprinderilor și activelor statului.

Luca Niculescu, întâlniri cu Maia Sandu și oficialii de la Chișinău

Premierul Luca Niculescu a efectuat marți o vizită oficială în Republica Moldova, prima deplasare externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.

În cadrul vizitei, șeful Guvernului de la București a avut programate întâlniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.