Calcul. Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei.

Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei

Pentru o pensie netă de 8.000 lei, este necesară o pensie brută de 9.173 lei (617 lei CASS și 556 lei impozit).

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De asemenea, pentru o pensie brută de 9.173 lei, este nevoie de 113,25 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, la VPR actual de 81 lei).

Cum se realizează calculul punctelor necesare: 9.173 lei / VPR = 9.173 lei / 81 lei = 113,25 puncte

Scenarii de calcul pentru 9.73 lei brut (113,25 puncte)

Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:

anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)

anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)

peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Scenarii salariale pentru o pensie de 8.000 de lei

Numărul de ani necesari pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei net (9.173 lei brut) este influențat de salariul mediu.

Au fost analizate următoarele scenarii salariale:

salariu mediu pe economie (5.688 lei net): 59,3 ani de munca necesari (pt o pensie neta de 8.000 lei)

peste medie (salariu mediu + 50% = 8.532 lei net): 43,8 ani de munca necesari

salariu mare (2 x salariu mediu = 11.376 lei net): 35,6 ani de munca necesari

salariu foarte mare (3 x salariu mediu = 17.064 lei net): 28,4 ani de munca necesari