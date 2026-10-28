Calcul. Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei.
Pentru o pensie netă de 8.000 lei, este necesară o pensie brută de 9.173 lei (617 lei CASS și 556 lei impozit).
De asemenea, pentru o pensie brută de 9.173 lei, este nevoie de 113,25 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, la VPR actual de 81 lei).
Cum se realizează calculul punctelor necesare: 9.173 lei / VPR = 9.173 lei / 81 lei = 113,25 puncte
Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:
Numărul de ani necesari pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei net (9.173 lei brut) este influențat de salariul mediu.
Au fost analizate următoarele scenarii salariale:
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