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Calcul. Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei

Calcul. Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei
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Calcul. Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei.

Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă în România, pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei

Pentru o pensie netă de 8.000 lei, este necesară o pensie brută de 9.173 lei (617 lei CASS și 556 lei impozit).

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De asemenea, pentru o pensie brută de 9.173 lei, este nevoie de 113,25 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, la VPR actual de 81 lei).

Cum se realizează calculul punctelor necesare: 9.173 lei / VPR = 9.173 lei / 81 lei = 113,25 puncte

Scenarii de calcul pentru 9.73 lei brut (113,25 puncte)

Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:

  • anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)
  • anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)
  • peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Scenarii salariale pentru o pensie de 8.000 de lei

Numărul de ani necesari pentru a ieși la pensie cu 8.000 lei net (9.173 lei brut) este influențat de salariul mediu.

Au fost analizate următoarele scenarii salariale:

  • salariu mediu pe economie (5.688 lei net): 59,3 ani de munca necesari (pt o pensie neta de 8.000 lei)
  • peste medie (salariu mediu + 50% = 8.532 lei net): 43,8 ani de munca necesari
  • salariu mare (2 x salariu mediu = 11.376 lei net): 35,6 ani de munca necesari
  • salariu foarte mare (3 x salariu mediu = 17.064 lei net): 28,4 ani de munca necesari

Nu rata nici: De la 1 ianuarie 2027, cresc cu 2.95% pensiile pentru acești pensionari români. Decizia este oficială

Pensionarii români care au muncit, cu forme legale, în Austria, primesc pensii mai mari de la statul austriac, de la 1 ianuarie 2027, odată cu majorarea pensiilor în această țară.

Milioane de pensionari din Austria vor beneficia de pensii majorate de la 1 ianuarie 2027, însă creșterea nu va fi aceeași pentru toți, relatează ziarulromanesc.at.

În funcție de valoarea veniturilor lunare din pensii, unii vor primi o majorare de 2,95%, în timp ce persoanele care depășesc un anumit prag vor beneficia de o sumă fixă, stabilită prin lege. Cu cât cresc pensiile în Austria în 2027

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