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Ion Cristoiu: S-a dovedit că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost un abuz

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În Pastila sa editorială de miercuri, 28 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu spune că s-a dovedit că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost un abuz. 

„Cum s-au împlinit 30 de zile de arest preventiv pentru Călin Georgescu, potrivit legii, s-a pus și se pune problema dacă este eliberat sau dacă i se prelungește arestul cu încă 30 de zile. DIICOT, sfidând bunul-simț, opinia publică și corectitudinea, a cerut prelungirea și a apelat la o șmecherie, la o ticăloșie, ca să spunem așa, în sensul că, în instanță, pentru că s-a judecat într-o primă instanță, au prezentat argumente, un soi de dosar, potrivit căruia domnul Călin Georgescu ar fi vrut să distrugă probe.

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Deci este vorba despre invocarea scandalului sau a dosarului cu microfoanele pe care le-au lăsat ei când au plecat, ceea ce încalcă grav legea. Ei, cei de la DIICOT, susțin că domnul Călin Georgescu ar fi chemat o firmă pentru a verifica dacă i-au fost lăsate microfoane. Are dreptul să facă acest lucru, însă ei au făcut din asta un dosar și, la cererea de prelungire a arestului cu încă 30 de zile, au prezentat acest dosar.

S-a judecat, potrivit legii, într-o primă instanță, la tribunal și, așa cum era de așteptat de la niște judecători normali la cap, nu s-a desființat acest dosar, nu există infracțiune. Deci e clar la ce ticăloșii pot apela cei de la DIICOT, susținuți de liderii politici care spun că se luptă cu teroriștii și spionii.

Da, și nu numai atât. În cazul judecătorului de drepturi și libertăți Claudiu Corobană, prezentat la început, înaintea judecării procesului, ca fiind întruchiparea corectitudinii, pentru că a fost nemilos de corect, să spunem așa, în alte cazuri, lucrurile stau diferit acum.

Acum, după ce s-a pronunțat și a respins cererea DIICOT, aceeași presă useristă te felicită. Da, mă rog, nu discutăm acum despre dublul standard, dar judecătorul, după ce a desființat acea ticăloșie, acel dosar ticălos care era folosit de către DIICOT pentru a obține prelungirea, a făcut pulbere, în motivare, argumentele arestării preventive, nu ale deciziei Curții de Apel de acum 30 de zile, prin care s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Astfel, motivarea spune, în primul rând, că pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat considerabil. Hai să vedem: pe 29 septembrie, argumentul a fost pericolul pentru ordinea publică. În motivare se spune că riscul de fugă nu mai reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Mai țineți minte acea trăncăneală, că el ar avea de gând să fugă în Italia? Acum, potrivit judecătorului, nici vorbă să fugă.

Păi, e clar că, la instanța de acum 30 de zile, s-a bătut câmpii. După aceea, s-a invocat și infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat. Judecătorul desființează oricum și acest argument, spunând că grupul nu mai există. Chiar potrivit procurorului, încă din ianuarie 2025, grupul nu mai exista.

Deci un judecător, după 30 de zile, respinge cererea de prelungire a arestului, desființând, practic, argumentele deciziei de acum 30 de zile. Cine să mai aibă încredere?

Noi știm că, acum 30 de zile, decizia a fost luată în mod dubios, prin venirea unui al treilea judecător, care era de serviciu. Știm că decizia Curții de Apel a fost incorectă, un abuz. Ei bine, acum judecătorul confirmă că arestarea preventivă pentru 30 de zile a fost un abuz”, spune Ion Cristoiu.

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