Ioana Ciocan de la Cultură vrea ca funcția de ministru să aibă și o formă feminină. Ce demers a făcut la Institutul de Lingvistică

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, vrea ca titulatura funcției pe care o ocupă să fie adaptată atunci când este deținută de o femeie. Aceasta a solicitat deja un punct de vedere din partea Institutului de Lingvistică și își dorește ca, pe viitor, inclusiv decretele oficiale să folosească termenul „ministră”, nu „ministru”.

De ce insistă Ioana Ciocan asupra formei „ministră”

Invitată marți la Digi24, Ioana Ciocan a explicat că folosirea formei feminine reprezintă, în opinia sa, o modalitate de a face femeile mai vizibile în politică. Ministra a susținut că numărul redus al femeilor din acest domeniu justifică o asemenea abordare.

„Cred că sunt atât de puține femei în politică, încât e necesar să fie clar că sunt femei și să le marcăm pe cele care fac acest efort suplimentar”, a declarat aceasta.

Decizia de a utiliza termenul „ministră” nu a fost însă primită fără critici. Ioana Ciocan a povestit că mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale i-au atras atenția că ar trebui să folosească forma masculină a funcției.

„E foarte interesant că, în momentul în care am decis să folosesc ministra – și știam, bineînțeles, că este colocvial în DEX, adică DOOM3 zice clar: e colocvial –, am zis voi folosi ministră. Pe urmă, bineînțeles, pe Facebook s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță și să îmi zică că trebuie să fiu ministru”, a afirmat ea.

Ce schimbare vrea să obțină prin consultarea specialiștilor

Pentru ca forma feminină să nu rămână doar o opțiune de exprimare, Ioana Ciocan a cerut Institutului de Lingvistică să îi comunice ce titulatură ar trebui să folosească și dacă feminizarea funcțiilor publice poate fi oficializată.

Obiectivul său este ca denumirea funcției să fie adaptată inclusiv în actele de numire ale viitorilor miniștri ai Culturii, în funcție de genul persoanei care ocupă postul.

„Am făcut prima dată o interogare la Institutul de Lingvistică în care îi întreb ce consideră că ar trebui să folosesc eu, dacă putem să facem aceste feminizări legale, în așa fel încât în decretul următorului ministru sau ministră – al 34-lea ministru al Culturii – să nu mai scrie ministru. Dacă este femeie, să scrie ministră”, a explicat Ioana Ciocan.

Ministra a precizat că a început deja să utilizeze forma feminină în anumite documente ale Ministerului Culturii. În cazul actelor oficiale care trebuie să respecte titulatura din decretul de numire, situația este diferită.

„Mai puțin actele ultra-ultra-oficiale, care, conform decretului, că așa am ajuns la Institutul de Lingvistică, trebuie să fie Ministrul Culturii. Deci, mă masculinizează”, a declarat Ioana Ciocan.