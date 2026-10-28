Flávio Bolsonaro a fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia. Autoritățile au deschis o anchetă. Ce știa administrația Trump

Flávio Bolsonaro, învins de Lula da Silva în alegerile prezidențiale din Brazilia, a ajuns în Statele Unite la doar două zile după scrutin, potrivit unor surse citate de ABC News. Politicianul este vizat de anchete în Brazilia, iar administrația Trump era la curent cu planurile sale de plecare.

Flávio Bolsonaro, fost candidat la președinția Braziliei și fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a ajuns în Statele Unite, potrivit a două surse familiarizate cu situația, citate de ABC News. Plecarea sa vine la doar câteva zile după ce a pierdut turul al doilea al alegerilor prezidențiale în fața actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva.

Marți dimineață, în timp ce în Brazilia circulau informații despre plecarea politicianului din țară, un înalt oficial al Departamentului de Stat american a declarat pentru jurnaliștii americani că autoritățile de la Washington vor permite intrarea lui Flávio Bolsonaro și a membrilor familiei sale pe teritoriul SUA și le vor elibera vizele necesare.

În aceeași dimineață, autoritățile braziliene au anunțat că nu cunosc locul în care se află fostul candidat prezidențial și că verifică informațiile potrivit cărora acesta ar fi fugit în Statele Unite.

Flávio Bolsonaro, vizat de anchete în Brazilia

Plecarea politicianului are loc în contextul în care autoritățile braziliene desfășoară investigații care îl vizează pe acesta. Potrivit informațiilor furnizate de oficialii brazilieni, Flávio Bolsonaro este anchetat într-un dosar legat de pariuri sportive, dar și în legătură cu producția unui film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro.

Lula da Silva l-a învins pe Flávio Bolsonaro în turul al doilea al alegerilor prezidențiale desfășurat duminică.

Administrația Trump știa că Bolsonaro intenționează să părăsească Brazilia

Oficialii de la Washington urmăreau planurile lui Flávio Bolsonaro încă dinaintea plecării acestuia din Brazilia, potrivit a doi reprezentanți ai administrației americane familiarizați cu situația. Aceștia au precizat că administrația Trump se aștepta ca politicianul brazilian să încerce să părăsească țara și să se îndrepte către Statele Unite.

Luni, președintele Donald Trump a pus sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului prezidențial din Brazilia, fără să prezinte dovezi care să susțină acuzațiile.