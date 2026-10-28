Prima reacție a lui Donald Trump, după alegerile parlamentare din Israel. Mesajul bizar despre „revenirea spectaculoasă” a unui „mare prim-ministru”

Alegerile parlamentare din Israel, în care partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu se luptă cu partidul de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, au determinat o reacție din partea președintelui SUA, Donald Trump. În cadrul unei conferințe de presă de la Baza Militară din Maryland, liderul de la Casa Albă a lăudat evoluția actualului prim-ministru în competiția electorală. Ulterior, Trump a postat un mesaj bizar pe Truth Social, potrivit căruia o eventuală victorie a lui Netanyahu s-ar datora susținerii din partea SUA.

„De fapt, am auzit că s-a descurcat destul de bine”, a spus Trump, în fața jurnaliștilor. El a adăugat totuși că este „puțin cam devreme” și că nu a discutat încă cu Netanyahu despre rezultate.

„În loc de o înfrângere categorică pentru un mare prim-ministru, avem acum parte de o revenire spectaculoasă”

Numărătoarea voturilor de la alegerile parlamentare din Israel nu s-a încheiat, iar exit-pollurile nu indică un câștigător clar, cu toate acestea, Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, atribuit unui bărbat, pe nume Irving C. Schwartz, în care se menționează că popularitatea lui Benjamin Netanyahu a crescut în rândul alegătorilor, doar după ce liderul SUA și-a exprimat sprijinul.

„Când președintele Trump și-a exprimat susținerea pentru Bibi Netanyahu, situația s-a schimbat radical; astfel, în loc de o înfrângere categorică pentru un mare prim-ministru, avem acum parte de o revenire spectaculoasă care duce la un impas – sau chiar la o VICTORIE pentru Netanyahu. Toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce președintele Trump – care nu dorește decât binele Orientului Mijlociu, al Israelului și al Statelor Unite ale Americii – și-a exprimat sprijinul!”

Irving C. Schwartz.

Pentru un nou mandat de premier, Benjamin Netanyahu are nevoie de susținerea aliaților tradiționali

Pentru a putea guverna în continuare, Netanyahu are misiunea de a forma un bloc politic cu o majoritate de cel puțin 61 de mandate din cele 120 ale Knessetului, dacă președintele Itzhak Herzog îi înmânează mandatul pentru formarea unui guvern. Urmăriți LIVE evoluția alegerilor din Israel.

În cursa pentru un nou mandat de prim-ministru, Netanyahu depinde de o coaliție solidă cu aliații tradiționali și partidele de extremă dreapta și cele ultraortodoxe înscrise în scrutin.

În cadrul acestei alianțe, nucleul dur ar urma să fie partidul Likud, aliat cu formațiuni ultraortodoxe precum Shas și United Torah Judaism, dar și cu cele de extremă dreapta precum Otzma Yehudit și Religious Zionist Party.