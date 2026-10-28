Prima pagină » Știri externe » Prima reacție a lui Donald Trump, după alegerile parlamentare din Israel. Mesajul bizar despre „revenirea spectaculoasă” a unui „mare prim-ministru”

Prima reacție a lui Donald Trump, după alegerile parlamentare din Israel. Mesajul bizar despre „revenirea spectaculoasă” a unui „mare prim-ministru”

Ruxandra Radulescu
Prima reacție a lui Donald Trump, după alegerile parlamentare din Israel. Mesajul bizar despre
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alegerile parlamentare din Israel, în care partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu se luptă cu partidul de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, au determinat o reacție din partea președintelui SUA, Donald Trump. În cadrul unei conferințe de presă de la Baza Militară din Maryland, liderul de la Casa Albă a lăudat evoluția actualului prim-ministru în competiția electorală. Ulterior, Trump a postat un mesaj bizar pe Truth Social, potrivit căruia o eventuală victorie a lui Netanyahu s-ar datora susținerii din partea SUA.

„De fapt, am auzit că s-a descurcat destul de bine”, a spus Trump, în fața jurnaliștilor.

El a adăugat totuși că este „puțin cam devreme” și că nu a discutat încă cu Netanyahu despre rezultate.

„În loc de o înfrângere categorică pentru un mare prim-ministru, avem acum parte de o revenire spectaculoasă”

Numărătoarea voturilor de la alegerile parlamentare din Israel nu s-a încheiat, iar exit-pollurile nu indică un câștigător clar, cu toate acestea, Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, atribuit unui bărbat, pe nume Irving C. Schwartz, în care se menționează că popularitatea lui Benjamin Netanyahu a crescut în rândul alegătorilor, doar după ce liderul SUA și-a exprimat sprijinul.

„Când președintele Trump și-a exprimat susținerea pentru Bibi Netanyahu, situația s-a schimbat radical; astfel, în loc de o înfrângere categorică pentru un mare prim-ministru, avem acum parte de o revenire spectaculoasă care duce la un impas – sau chiar la o VICTORIE pentru Netanyahu. Toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce președintele Trump – care nu dorește decât binele Orientului Mijlociu, al Israelului și al Statelor Unite ale Americii – și-a exprimat sprijinul!”
Irving C. Schwartz.

Pentru un nou mandat de premier, Benjamin Netanyahu are nevoie de susținerea aliaților tradiționali

Pentru a putea guverna în continuare, Netanyahu are misiunea de a forma un bloc politic cu o majoritate de cel puțin 61 de mandate din cele 120 ale Knessetului, dacă președintele Itzhak Herzog îi înmânează mandatul pentru formarea unui guvern. Urmăriți LIVE evoluția alegerilor din Israel.

În cursa pentru un nou mandat de prim-ministru, Netanyahu depinde de o coaliție solidă cu aliații tradiționali și partidele de extremă dreapta și cele ultraortodoxe înscrise în scrutin.

În cadrul acestei alianțe, nucleul dur ar urma să fie partidul Likud, aliat cu formațiuni ultraortodoxe precum Shas și United Torah Judaism, dar și cu cele de extremă dreapta precum Otzma Yehudit și Religious Zionist Party.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Trump face anunțul așteptat de toată planeta: „O întâlnire între Putin și Zelenski va avea loc foarte curând”
09:45
Trump face anunțul așteptat de toată planeta: „O întâlnire între Putin și Zelenski va avea loc foarte curând”
ULTIMA ORĂ Atentat terorist la Ambasada Israelului din Belgrad. Un minor care a strigat „Allahu Akbar” a atacat un paznic. Anunțul ministrului de Interne
09:45
Atentat terorist la Ambasada Israelului din Belgrad. Un minor care a strigat „Allahu Akbar” a atacat un paznic. Anunțul ministrului de Interne
ULTIMA ORĂ Flávio Bolsonaro a fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia. Autoritățile au deschis o anchetă. Ce știa administrația Trump
09:23
Flávio Bolsonaro a fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia. Autoritățile au deschis o anchetă. Ce știa administrația Trump
ANALIZĂ Cine va conduce Israelul după alegeri? Patru scenarii pentru formarea noului guvern
08:46
Cine va conduce Israelul după alegeri? Patru scenarii pentru formarea noului guvern
LIVE 🚨 Alegeri în Israel, rezultate parțiale: Netanyahu are 56 de mandate, opoziția 48, partidele arabe – 16, după numărarea a peste 66% din voturi
07:46
🚨 Alegeri în Israel, rezultate parțiale: Netanyahu are 56 de mandate, opoziția 48, partidele arabe – 16, după numărarea a peste 66% din voturi
NEWS ALERT Culisele negocierilor dintre Trump și Putin: Statele Unite vor revenirea giganților petrolieri în Rusia și reluarea vânzărilor prin conducta Drujba către Europa
01:07
Culisele negocierilor dintre Trump și Putin: Statele Unite vor revenirea giganților petrolieri în Rusia și reluarea vânzărilor prin conducta Drujba către Europa
Mediafax
Trump vrea INTERZICEREA termenului „AI” în legislația americană. MOTIVUL
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
Un somn de aproape 3 metri a uimit pescarii! Un german a egalat recordul mondial, dar a pierdut competiția la care era
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire care ar putea prezice viitorul Sistemului Solar
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
VIDEO Hoți de fier vechi, ridicați de mascați, după ce au prădat fabrica de hârtie din Severin, distrusă într-un incendiu
10:04
Hoți de fier vechi, ridicați de mascați, după ce au prădat fabrica de hârtie din Severin, distrusă într-un incendiu
ECONOMIE Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
09:52
Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
Gândul de Vreme Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare
09:52
Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare
REACȚIE Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne
09:43
Claudiu Năsui, mesaj după ce Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima vizită externă. Ce proiecte comune își propun cele două guverne
VIDEO Ion Cristoiu: S-a dovedit că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost un abuz
09:21
Ion Cristoiu: S-a dovedit că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost un abuz
SPORT Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi
08:59
Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi

Cele mai noi

Trimite acest link pe