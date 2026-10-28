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Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi

Cornel Dinu își vinde impresionanta vilă din Sinaia. Câți bani cere pentru conacul cu 6 camere și 7 băi
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Cornel Dinu vinde „Vila Natalia”, din Sinaia
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Cornel Dinu (78 de ani) a decis să își vândă impresionanta vilă pe care o dețină în Sinaia, scrie PROSPORT. Fostul mare internațional român cere o sumă apropiată de valoarea de piață pentru conacul din frumoasa stațiune de pe Valea Prahovei.

Anunțul cu vânzarea casei lui Cornel Dinu a fost publicat, deja, pe site-urile de specialitate.

„Procurorul” renunță la vila de la Sinaia

Legenda clubului Dinamo cere 585.000 de euro pentru vila cu șase camere și șapte băi. Proprietatea are o valoare sentimentală importantă, scrie ProSport, care amintește că numele „Casa Natalia” este dat de nepoata marelui fotbalist.

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Cel supranumit „Procurorul” a făcut o investiție extrem de inspirată și profitabilă în Sinaia. El a cumpărat conacul când prețul era de 20 de dolari/mp, o sumă de neimaginat în vremea actuală. Întreg domeniul are 2.182 mp, din care 400 mp reprezintă suprafața utilă a vilei.

Construcția aflată în proprietatea lui Cornel Dinu are șase camere, dotate fiecare cu baie proprie, un living spațios cu șemineu în zona de dining, o bucătărie utilată la ultimele standarde și o terasă generoasă. Finisajele de calitate superioară îi conferă un aer aparte. Vorbim despre parchet și mobilier din lemn masiv, tâmplărie din lemn cu geam termopan, plus toate utilitățile, inclusiv o centrală termică proprie.

În curtea generoasă există și locuri de parcare, un foișor dotat și mai multe zone care sunt destinare relaxării oaspeților.

„Oportunitate perfectă pentru investiție”

Pentru cine dorește, conacul lui Cornel Dinu poate fi regândit ca o pensiune.

„Oportunitate perfecta pentru investitie! Amplasată la intrarea în Sinaia, pe Calea Moroieni, la doar 300 m de DN1, proprietatea beneficiază de acces rapid către centrul stațiunii și principalele atracții turistice ale zonei.

Poziționarea excelentă oferă liniște, aer curat și priveliști către Munții Bucegi, fiind ideală atât pentru locuire, cât și pentru activități turistice”, se arată în anunțul publicat pe Internet.

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