Cum răspunde Trump protestelor din țară: publică un clip făcut cu AI, în care zboară pe deasupra protestatarilor și aruncă cu dejecții

Donald Trump a publicat un videoclip ca răspuns la protestele „No Kings” din SUA, împotriva politicilor sale. În videoclip, Trump este un pilot de avion care lansează „proiectile” de culoare maro peste protestatari.

Videoclipul începe cu un avion de vânătoare decolând, pe care scrie „King Trump”. Trump apare apoi în prim-plan, cu o coroană pe cap. După ce se uită în jos, lansează „proiectilul”, care pare a fi o substanță de culoare maro.

Aceasta este împrăștiată pe un grup de protestatari.