Prima pagină » Știri externe » Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev

Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev

29 dec. 2025, 16:34, Știri externe
Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev

În Ucraina, trei funcționari sunt bănuiți că s-au implicat într-un caz de furt foarte grav de energie electrică printr-o schemă frauduloasă. PSJC ”NEC” Ukrenergo a suferit pagube în valoare de 168 de milioane de grivne, a comunicat Biroul Procurorului General.

Sunt vizați directorul unei întreprinderi comerciale și fostul director al unui furnizor de energie electrică, acuzați de deturnare de fonduri ale SA „NEC «Ukrenergo»”. Un funcționar responsabil al SA „NEC «Ukrenergo» este acuzat de abuz de serviciu în scopul obținerii de beneficii necuvenite pentru o altă persoană juridică. Conform anchetei, funcționarul a omis în mod deliberat să aplice măsurile prevăzute de lege față de furnizorul de energie electrică.

Au acaparat energie electrică cât pentru un oraș mediu, timp de un an

Cei trei inculpați au consumat o cantitate de peste 82.000 MWh de energie electrică timp de un an, fără să trezească suspiciuni din partea furnizorilor.  Cantitatea de energie electrică este echivalentă cu cea consumată de un oraș mediu. Polițiștii au efectuat percheziții și au fost confiscate documente, potrivit UNN.

„Ancheta a stabilit că oficialii întreprinderii industriale au inițiat încheierea unui acord de furnizare a energiei electrice cu un furnizor controlat, deși, de fapt, nu intenționau să plătească pentru volumul de energie consumat”, a declarat procurorul general luni pe Telegram.

„Ca urmare, conform anchetei, peste 82.000 MWh de energie electrică au fost consumați fără motiv, al căror cost total depășește 168 de milioane de grivne, ceea ce a cauzat pagube materiale operatorului Ukrenergo și a dus la consecințe grave”, se arată în mesaj.

„Sub îndrumarea procedurală a procurorilor Parchetului General, cei trei funcționari implicați la schema de acaparare a energiei electrice fără plată au fost notificați cu privire la suspiciuni”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Potrivit investigației, cei trei funcționari au încălcat legislația privind furnizarea de energie electrică.   Într-un caz similar, un fost funcționar de la Ukrenergo a fost condamnat la șase ani de închisoare.  În Zaporojie, un grup de indivizi au furat sistematic gaz natural din conducte de țevi.

Sursa Foto: Poliția ucraineană

Autorul recomandă: Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“
16:32
Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“
EXTERNE O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume
15:05
O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume
FLASH NEWS Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
14:34
Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
ACTUALITATE 🚨 Netanyahu și Trump vor discuta a doua fază a armistițiului din Gaza, în Florida. Cum vrea republicanul să restabilească legea și ordinea în enclavă
13:38
🚨 Netanyahu și Trump vor discuta a doua fază a armistițiului din Gaza, în Florida. Cum vrea republicanul să restabilească legea și ordinea în enclavă
CLIMĂ Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?
13:28
Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?
SĂNĂTATE Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului
13:08
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Specii noi sunt descoperite mai repede ca niciodată
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:48
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ECONOMIE Ministerul Finanțelor spune că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB după primele 11 luni din 2025
16:43
Ministerul Finanțelor spune că deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB după primele 11 luni din 2025
Adina Anghelescu: Jocul de-a alba neagra din CCR are o miză. Dincolo de politică… e tot politică!
16:30
Adina Anghelescu: Jocul de-a alba neagra din CCR are o miză. Dincolo de politică… e tot politică!
HOROSCOP Neti Sandu, horoscop 2026 | Zodia care se îmbogățește anul viitor. Banii vin râuri-râuri
16:13
Neti Sandu, horoscop 2026 | Zodia care se îmbogățește anul viitor. Banii vin râuri-râuri
EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
15:49
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
SĂNĂTATE Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
15:38
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ

Cele mai noi