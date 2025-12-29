18:23 UPDATE: Trump, indignat de atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin Trump a fost șocat și indignat de tentativa de atac a forțelor armate ucrainene asupra reședinței lui Putin, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov. Putin i-a spus lui Trump că „acțiunile teroriste ale Kievului de a ataca reședința prezidențială nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Ușakov. „Mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-am dat rachete Tomahawk lui Zelenski”, i-ar fi spus Trump acest lucru lui Putin, potrivit spuselor lui Ușakov.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunțat luni că Ucraina a încercat să-i atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, chiar în timp ce poziția Moscovei la negocierile de pace era în curs de revizuire. Nu se știe încă dacă președintele rus era în reședința sa la momentul atacului. Nu au existat rapoarte privind victime sau daune.

Lavrov susține că „tentativa de asasinare” a președintelui Rusiei a avut loc în noaptea dintre 28 și 29 decembrie. Reședința a fost vizată de 91 de drone de atac cu rază lungă. Toate aeronavele fără pilot ucrainene au fost interceptate și doborâte de sistemul rusesc de apărare antiaeriană, informează Reuters .

„Asemenea acțiuni nesăbuite nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Lavrov, condamnând atacul ca fiind „terorism de stat. Șeful diplomației ruse spune că Rusia deja pregătește o ripostă puternică, fiind alese țintele din Ucraina care vor fi lovite în viitoarele bombardamente.

Poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită ținând cont de trecerea definitivă a regimului de la Kiev la o politică de terorism de stat. Însă, Rusia nu intenționează să se retragă din procesul de negociere după atacul forțelor ucrainene asupra reședinței lui Putin.

Zelenski neagă că a ordonat un atac asupra reședinței lui Putin/ „Rusia vrea să atace clădiri guvernamentale din Kiev”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că acuzația este mincinoasă, adăugând că Moscova este cea care pregătește să atace clădiri guvernamentale din Kiev.

„Acestea sunt minciuni.”, a spus liderul ucrainean, care afirmă că Rusia nu dorește să încheie războiul.

„Încă o minciună a Rusiei. Ieri am avut o întâlnire cu Trump. Este clar că pentru «rușii», dacă nu avem un scandal cu America și avem progrese, este un eșec pentru ei. Pentru că ei nu vor să încheie războiul. Pot să-l încheie doar sub presiune. Așadar, au căutat motive. Sincer, ieri mă așteptam la o altă retorică. Vedeți, ei merg mai departe. ”, a spus Zelenski, care mai spune că el a anticipat această manevră.

„Acum, cu declarația lor că a fost atacată o reședință a lor, pregătesc, sunt sigur, terenul pentru a lansa atacuri, probabil, asupra capitalei și a clădirilor guvernamentale. Aveam deja asta în septembrie, când a avut loc un atac cu rachete asupra Cabinetului de Miniștri. Așadar, trebuie să fim cu toții atenți, absolut toți. Poate exista un atac asupra capitalei. Cu atât mai mult, că această persoană – dacă putem să o numim persoană – a spus că vor alege ținte adecvate, adică ne amenință. Cred că astăzi, în principiu, președintele Trump, echipa lui, europenii, ar trebui să se implice și să lucreze cu oamenii despre care vorbeau ieri că sunt foarte dornici să încheie războiul.”, a spus președintele ucrainean.

