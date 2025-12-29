Prima pagină » Știri externe » În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste

În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste

29 dec. 2025, 18:45, Știri externe

În capitala iraniană, comercianții și proprietarii de magazine au blocat străzile pentru a protesta. Astăzi, ei și-au închis și magazinele și au cerut tuturor iranienilor să se alăture protestelor, spun martori pentru Associated Press. 

Iranul trece prin proteste de amploare pentru prima oară din 2022, după protestele declanșate din cauza uciderii lui Mahsa Amini. Vara trecută, republica islamică a fost într-un război deschis de 12 zile cu Israelul, încheiat după bombardarea centralelor nucleare de către aviația SUA și presiunile președintelui Trump pentru încetarea focului.

Motivul protestelor: prăbușirea monedei iraniene

Motivul principal al nemulțumirii a fost prăbușirea monedei iraniene. Pe 28 decembrie, cursul rialului a scăzut la un minim record de 1,42 milioane pentru un dolar american. Din cauza inflației, prețurile bunurilor de zi cu zi cresc foarte mult. Prețurile la produsele alimentare au crescut cu 72% în ultimul an, iar la medicamente cu 50%.

Protestatarii au cerut în sloganurile lor revenirea șahului la conducere. Potrivit surselor de la fața locului, o parte din bazarul din Teheran s-a alăturat protestelor.  Regimul a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva demonstranților.

Potrivit Associated Press, Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Mohammad Reza Farzin, a demisionat. Anunțul demisiei sale a fost făcut la televiziunea de stat iraniană. Comercianții au avut un rol crucial și la Revoluția Islamică din 1979, la momentul abolirii monarhiei și tranziției Iranului la republica teocratică care este astăzi.

Reacția regimului ayatollahului

Ministrul adjunct de interne, Ali Akbar Purjamshedian, în cel mai bun stil propagandist, explică  „fluctuațiile valutare” din motive psihologice și cere populației să fie vigilentă, răbdătoare și cooperantă – spunând că nu ar trebui să cedeze „ispitelor inamicului”.

În plus, autoritățile iraniene au declarat că vor urmări și pedepsi pe oricine iese în stradă.

„Cine ignoră aceste avertizări ar trebui să fie urmărit și pedepsit în mod consecvent de către autoritățile competente”, a avertizat șeful puterii judiciare, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Sursa Foto Ilustrativ:Profimedia

Autorul recomandă: Proteste de amploare în Iran după moartea unei femei arestate de poliția moravurilor | VIDEO

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
19:46
Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
ULTIMA ORĂ 🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
17:51
🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
DEZVĂLUIRI Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev
16:34
Ucrainenii și-au furat singuri și energia electrică. Ce au descoperit procurorii de la Kiev
FLASH NEWS Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“
16:32
Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“
EXTERNE O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume
15:05
O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume
FLASH NEWS Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
14:34
Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Jocuri financiare: Cum a vrut Rusia să împiedice apropierea Bulgariei de Austro-Ungaria

Cele mai noi