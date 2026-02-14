Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul

14 feb. 2026, 07:14, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic / Sursa FOTO: Mediafax

Un al doilea portavion american „va pleca foarte curând” spre Golful Persic, a declarat Donald Trump, după ce a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două țări.

La rândul său, fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului i-a îndemnat pe iranieni la noi acțiuni de protest, după valul de mobilizare de la începutul lui ianuarie, în paralel cu manifestațiile prevăzute să aibă loc sâmbătă, în străinătate.

„Trebuie să se treacă la un acord, altfel…”

Președintele american a agitat amenințarea unei intervenții militare în Iran în fața reprimării manifestațiilor care, potrivit unor ONG-uri de apărare a drepturilor omului, s-a soldat cu mii de morți. Ulterior, el a continuat să amenințe Teheranul pentru a presa la un acord asupra dosarului nuclear iranian. Negocieri între cele două țări inamice au fost reluate în urmă cu o săptămână la Oman, însă continuarea lor rămâne incertă.

„Trebuie să se treacă la un acord, altfel va fi foarte traumatizant pentru Iran”, a avertizat joi Trump, care a calificat discuțiile din 6 februarie drept `foarte bune~.

În lipsa unui acord, el a spus că va trece la „faza a doua, care va fi foarte dură”. Donald Trump a amintit de bombardamentul SUA asupra unor situri nucleare iraniene în timpul războiului de 12 zile declanșat de Israel în iunie.

După trimiterea în ianuarie în Golful Persic a portavionului USS Abraham Lincoln și a unor nave de escortare, președintele Trump a anunțat că un al doilea portavion, Gerald Ford, va pleca „foarte curând” spre regiune.

Natura țintelor pe care Washingtonul le-ar putea viza în cazul unei intervenții nu este clară, la fel și intențiile SUA față de liderii iranieni.

