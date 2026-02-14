Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul

Un al doilea portavion american „va pleca foarte curând” spre Golful Persic, a declarat Donald Trump, după ce a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două țări.
La rândul său, fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului i-a îndemnat pe iranieni la noi acțiuni de protest, după valul de mobilizare de la începutul lui ianuarie, în paralel cu manifestațiile prevăzute să aibă loc sâmbătă, în străinătate.
Președintele american a agitat amenințarea unei intervenții militare în Iran în fața reprimării manifestațiilor care, potrivit unor ONG-uri de apărare a drepturilor omului, s-a soldat cu mii de morți. Ulterior, el a continuat să amenințe Teheranul pentru a presa la un acord asupra dosarului nuclear iranian. Negocieri între cele două țări inamice au fost reluate în urmă cu o săptămână la Oman, însă continuarea lor rămâne incertă.
„Trebuie să se treacă la un acord, altfel va fi foarte traumatizant pentru Iran”, a avertizat joi Trump, care a calificat discuțiile din 6 februarie drept `foarte bune~.
În lipsa unui acord, el a spus că va trece la „faza a doua, care va fi foarte dură”. Donald Trump a amintit de bombardamentul SUA asupra unor situri nucleare iraniene în timpul războiului de 12 zile declanșat de Israel în iunie.
După trimiterea în ianuarie în Golful Persic a portavionului USS Abraham Lincoln și a unor nave de escortare, președintele Trump a anunțat că un al doilea portavion, Gerald Ford, va pleca „foarte curând” spre regiune.
Natura țintelor pe care Washingtonul le-ar putea viza în cazul unei intervenții nu este clară, la fel și intențiile SUA față de liderii iranieni.
