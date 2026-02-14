„Noul Tratat START” dintre Rusia și SUA a expirat în data de 5 februarie 2025. Este prima dată, din anii `70, când nu mai există niciun mecanism de limitare a arsenalului nucleare deținut de Moscova și Washington. Între timp, Rusia continuă să testeze sisteme de lansare nucleară, în condiții de luptă, în Ucraina. Armata rusă a lansat racheta balistică Oreshnik cu rază medie de acțiune asupra unor ținte din apropierea regiunilor Dnipropetrovsk – 21 noiembrie 2024 – și Liov, pe 8 ianuarie 2026.

Alte exemple de noi „arme minune” ale lui Putin – se arată într-o analiză publicată de The Insider – includ racheta Burevestnik cu propulsie nucleară, torpila nucleară fără pilot Poseidon, racheta balistică intercontinentală Sarmat, vehiculul hipersonic de planare Avangard și rachetele hipersonice lansate din aer și mare Kinzhal și Zircon.

De fapt, aceste „arme minune” au făcut Rusia mai puțin sigură.

Practic, prin extinderea limitelor permise în domeniul nuclear, Moscova îi dă adversarului său american undă verde pentru a testa arme de o clasă similară, notează The Insider.

Putin: „Am acumulat o adevărată comoară de materiale noi, tehnologii, sisteme fără pilot, software și soluții și componente digitale”

De la sfârșitul lunii octombrie 2025, Vladimir Putin a vorbit, în mod regulat, despre dezvoltarea cu succes de către Rusia a unor arme de ultimă generație.

Aceste arme, afirmă Putin, sunt de neegalat prin caracteristicile lor tehnice și tactice. Dacă am crede cuvintele președintelui rus, se mai precizează la începutul analizei publicate de The Insider, realizările Rusiei în domeniul armamentului ar fi într-adevăr uimitoare.

O sarcină considerată cândva „irealizabilă în viitorul istoric apropiat"

a fost îndeplinită. „Securitatea și paritatea strategică au fost asigurate pentru deceniile următoare — se poate spune cu încredere că va fi pentru întregul secol XXI.”

Inovațiile își vor găsi aplicații în „economia națională” a țării, programul lunar, explorarea arctică, industria electronică și dezvoltarea supercomputerelor.

a țării, programul lunar, explorarea arctică, industria electronică și dezvoltarea supercomputerelor. „Am acumulat o adevărată comoară de materiale noi, tehnologii, sisteme fără pilot, software și soluții și componente digitale”.

Referirile au vizat proiectele rachetei Burevestnik și ale vehiculului subacvatic Poseidon. Alături de acestea, Putin menționează în mod regulat și alte arme „fără egal”.

La o reuniune extinsă a consiliului Ministerului Apărării din Rusia, din decembrie 2025, Putin a anunțat desfășurarea în serviciul de luptă a sistemului mobil de rachete terestre Oreshnik și a vorbit despre o armă pe care „nimeni altcineva în lume nu o posedă” – vehiculul hipersonic de planare Avangard.

Burevestnik, Poseidon, Avangard, Kinzhal, Zircon și Oreshnik

Prima dată când Putin a vorbit despre gama de noi „arme minune” ale Rusiei a fost în anul 2018, în timpul unui discurs adresat Adunării Federale.

Liderul de la Kremlin și-a însoțit discursul cu clipuri animate care prezentau potențiala utilizare a rachetelor, sugerând în același timp că este dispus să negocieze cu partenerii occidentali ai Rusiei un „sistem actualizat, orientat spre viitor, de securitate internațională și dezvoltare durabilă a civilizației”.

De atunci, notează The Insider, rachetele Burevestnik, Poseidon și Avangard, precum și racheta balistică intercontinentală Sarmat și rachetele hipersonice lansate din aer și mare Kinzhal și Zircon, au servit în mod constant drept instrumente ale puterii Kremlinului.

În timpul războiului din Ucraina, racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik a fost adăugată la arsenalul de „arme minune” al lui Putin.

„Problema este că, în ciuda afirmațiilor retorice privind capacitățile de luptă remarcabile, valoarea militară reală a acestor „Putin-Waffen” rămâne îndoielnică. Utilizarea rachetelor Oreshnik și Kinzhal în războiul împotriva Ucrainei nu a avut până acum un impact semnificativ asupra cursului conflictului, iar mai multe dintre rachetele promise nu există încă sub forma unor sisteme testate și gata de desfășurare, conform rapoartelor disponibile. Totuși, chiar și în această stare, «armele minune» ale Rusiei creează amenințări pe care Statele Unite și Europa nu le pot ignora”, notează Vlaceslav Epureanu în analiza publicată de The Insider.

„Lansatoarele mobile Oreshnik încă nu dispun de infrastructura necesară pentru o desfășurare completă”

Conform evaluărilor experților, racheta Oreshnik are beneficii limitate în luptă într-o configurație non-nucleară, din cauza costului ridicat și a preciziei reduse.

Mai mult, ambele lansări au fost efectuate de pe poligonul de testare Kapustin Yar (deși Ministerul Apărării rus a susținut că lovitura asupra Liovului a fost efectuată de la un sistem mobil terestru), ceea ce înseamnă că utilizarea sa cu un focos nuclear este până acum limitată la poligoane de testare fixe.

Lansatoarele mobile Oreshnik încă nu dispun de infrastructura necesară pentru o desfășurare completă, ceea ce sugerează că anunțul recent al Rusiei că aceasta va fi desfășurată în Belarus sub statut de „pregătită de luptă” este puțin mai mult decât un gest politic .

Deși rămâne neclar câtă independență ar putea avea autoritățile de la Minsk în ceea ce privește deciziile privind utilizarea sistemului, în decembrie 2025, agenția de știri de stat rusă TASS a publicat – și apoi a retras – un raport care susținea că autoritățile belaruse ar putea determina independent țintele pentru Oreshnik, notează The Insider.

Burevestnik, „Cernobîlul zburător”

Pe 26 octombrie anul trecut, în timpul unei vizite la postul de comandă al unei unități militare care luptă în Ucraina, Putin a primit un raport despre testele reușite ale rachetei 9M730 Burevestnik (clasificare NATO: SSC-X-9 Skyfall) de la șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov.

Conform dialogului lor, racheta a parcurs 14.000 de kilometri și a rămas în aer timp de 15 ore.

Putin a ținut să întrebe dacă acesta era rezultatul maxim care se putea aștepta de la Burevestnik, iar Gherasimov a confirmat imediat că „nu era limita”.

Deoarece este propulsată de o unitate nucleară de la bord, racheta Burevestnik este adesea descrisă ca o „rachetă cu rază de acțiune nelimitată”.

Deși serviciile de informații norvegiene au confirmat o lansare de test de pe un poligon de pe Novaya Zemlya, nu au fost detectate urme radioactive în urma lansării. Totuși, nu se poate exclude faptul că inginerii ruși au reușit să rezolve problema contaminării cauzate de „Cernobîlul zburător ”.

Până în prezent, cea mai mare amenințare reprezentată de racheta Burevestnik a fost pentru propria populație a Rusiei, mai degrabă decât pentru adversarii străini.

În august 2019, o explozie, probabil legată de testele unității de putere nucleară a rachetei, a avut loc în regiunea Arhanghelsk, ucigând cel puțin șapte persoane (cinci au murit pe loc, în timp ce două au decedat ulterior din cauza bolii acute cauzate de radiații).

Mai multe alte persoane au fost expuse la doze semnificative de radiații, care au crescut brusc în zona Severodvinsk ca urmare a accidentului.

„Armele minune” ale lui Putin, fără un impact vizibil

„Armele minune” ale lui Putin nu au avut până acum niciun impact vizibil asupra cursului războiului din Ucraina.

Nici atacurile demonstrative ale rachetei Oreshnik, nici lansările ocazionale de rachete Zircon, nici lansările relativ regulate de rachete Kinzhal nu au adus nimic asemănător unui punct de cotitură în lupte.

În ceea ce privește stabilitatea strategică, armele „unice” sunt mai susceptibile de a dăuna securității naționale a Rusiei pe termen lung.

Odată cu expirarea formală a noului tratat START pe 5 februarie – acordul își pierduse în mare măsură valoarea practică după ce inspecțiile reciproce au încetat în timpul pandemiei de COVID-19 din 2020, iar Putin a demonstrat lipsa sa de importanță practică atunci când a anunțat suspendarea participării Rusiei în februarie 2023 -, diversele „arme minune” vor reprezenta un obstacol semnificativ în calea încheierii oricărui nou acord care să îl înlocuiască.

Un nou instrument de control al armelor ar trebui să includă criterii pentru evaluarea unei game largi de potențiale evoluții viitoare.

luarea în considerare a noilor tipuri de sisteme de lansare a armelor, cum ar fi Burevestnik și Poseidon

răspunsul la schimbările rezultate în abordările doctrinare ale potențialilor adversari

implementarea de contramăsuri ca răspuns la dezvoltarea unor clase similare de arme sau mijloace de contracarare a acestora.

„În loc să servească drept instrumente de descurajare și proiecție a puterii, aceste invenții rusești nu numai că ridică îndoieli cu privire la presupusele lor capacități tehnice – ele au determinat deja Statele Unite să facă pregătiri pentru reluarea testării armelor nucleare”, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

