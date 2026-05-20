Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi

La doar câteva zile distanță, Beijingul a găzduit două vizite importante la nivel global: cea a președintelui american Donald Trump, între 13 și 15 mai, și cea a liderului rus Vladimir Putin, sosit pe 19 mai pentru discuțiile din 20 mai cu Xi Jinping. Dacă la nivel de protocol ambii lideri au fost primiți cu onoruri aproape identice, concluziile politice și rezultatele concrete ale întâlnirilor au fost diferite.

Primiri triumfale și același mesaj de forță diplomatică

Beijingul a tratat ambele vizite ca pe evenimente de maximă importanță diplomatică. Donald Trump a fost întâmpinat cu ceremonie oficială, covor roșu, oficiali de rang înalt și gardă de onoare, într-o vizită descrisă drept prima deplasare a unui președinte american în China după aproape un deceniu.

În jurul summitului au fost organizate momente simbolice menite să transmită stabilitate și respect reciproc între cele mai mari două economii ale lumii.

Donald Trump și Xi Jinping / Foto – Mediafax

La rândul său, Vladimir Putin a avut parte de o primire aproape oglindită: ceremonie oficială la Marele Palat al Poporului, onoruri militare, gardă de onoare și întâlniri, în format restrâns și extins, cu Xi Jinping. Liderul rus a fost primit într-un registru simbolic puternic, Beijingul mizând pe imaginea unei relații apropiate și stabile cu Moscova.

Reuters notează că Xi și Putin au participat inclusiv la momente ceremoniale și la un program simbolic menit să evidențieze apropierea culturală și strategică dintre cele două state.

Xi și Putin au dezvoltat o relație strânsă și au o viziune comună / Foto – Mediafax

Ce s-a întâmplat efectiv la Beijing: Trump a căutat deblocaje, Putin consolidarea relației

În cazul lui Trump, discuțiile au vizat în principal comerțul, tehnologia, Taiwanul, securitatea regională și războiul din Orientul Mijlociu. Deși atât Trump, cât și Xi au vorbit despre cooperare și reducerea tensiunilor, presa occidentală a descris summitul drept unul spectaculos la nivel de imagine, dar modest în rezultate concrete.

The Guardian a numit întâlnirea un „summit în impas”, adică un summit fără mari progrese, în care s-a vorbit despre stabilizare, însă fără anunțuri majore sau schimbări vizibile de direcție.

Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Profimedia images

Vizita lui Putin a avut însă o altă miză: reafirmarea parteneriatului strategic sino-rus. În centrul discuțiilor s-au aflat cooperarea economică, securitatea globală, energia, inteligența artificială și coordonarea diplomatică într-un context internațional tensionat.

Deși un acord major privind gazoductul Power of Siberia 2 nu a fost finalizat, cele două părți au insistat asupra consolidării relației și au semnat mai multe documente de cooperare.

9169464 20.05.2026 Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping attend a signing ceremony following a meeting in expanded format at the Great Hall of the People in Beijing, China. Kristina Solovyova / Sputnik

Discuțiile și concluziile: ce au obținut Trump și Putin după întâlnirile cu Xi

În cazul lui Trump, concluziile au rămas limitate și prudente. Liderul american a afirmat că au fost rezolvate mai multe probleme și că discuțiile au fost productive, însă nu au fost anunțate acorduri spectaculoase privind comerțul, Taiwanul sau conflictele regionale.

Au existat angajamente privind continuarea dialogului și menținerea unei relații funcționale între Washington și Beijing, dar fără o schimbare majoră de paradigmă.

Donald Trump și Xi Jinping / Foto – Mediafax

Putin pleacă de la Beijing cu rezultate mai concrete la nivel diplomatic și simbolic. Rusia și China au semnat aproximativ 20 de documente, inclusiv în domenii precum energia nucleară, tehnologia și inteligența artificială, și au emis o declarație comună amplă privind ordinea mondială și cooperarea strategică.

9169432 20.05.2026 Chinese President Xi Jinping greets members of Russia’s delegation alongside Russian President Vladimir Putin during a welcome ceremony outside the Great Hall of the People in Beijing, China. Alexander Kazakov / Sputnik

Xi și Putin au criticat unilateralismul și au transmis un mesaj comun privind necesitatea unei lumi „multipolare”, inclusiv prin critici la adresa unor inițiative strategice americane.

Totuși, nici Moscova nu a obținut un succes total: marele acord energetic privind gazoductul către China a rămas fără o concluzie finală.

