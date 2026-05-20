Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA

Fostul președinte cubanez Raul Castro (94 de ani) este pus sub acuzare în Statele Unite, a declarat un oficial SUA pentru Reuters. Este o mișcare care marchează escaladarea campaniei de presiuni ai Washingtonului asupra regimului comunist cubanez.

De la capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, Donald Trump a spus în mod repetat că îți dorește schimbarea regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în 1959.

Anunțul are loc chiar cu ocazia comemorăii a 30 de ani de la doborârea a două aeronave civile de către Cuba. Punerea sub acuzație a fostului lider cubanez ar urma să aibă loc miercuri, la Miami, au declarat două surse federale către NBC News.

Trump vrea schimbarea regimului din Cuba

Fidel Castro a decedat la vârsta de 90 de ani, în 2016. Trump pune presiuni ca fratele acestuia, fostul președintele Cubei din 2008 până în 2021, să fie pus sub acuzare.

Ministerul de Externe al Cubei nu a răspuns încă. Trump a impus din ianuarie o blocadă energetică asupra insulei. Liderul de la Casa Albă a prevenit orice țară să asigure aprovizionarea cu petrol a Cubei (exceptând Rusia).

De câteva luni, Cuba traversează o gravă criză energetică. Întreruperile de curent electric au devenit mai dese, iar nemulțumirile cubanezilor mai intense.

