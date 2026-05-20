Prima pagină » Știri externe » Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA

Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA

Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte cubanez Raul Castro (94 de ani) este pus sub acuzare în Statele Unite, a declarat un oficial SUA pentru Reuters.  Este o mișcare care marchează escaladarea campaniei de presiuni ai Washingtonului asupra regimului comunist cubanez.

De la capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, Donald Trump a spus în mod repetat că îți dorește schimbarea regimului comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro în 1959.

Anunțul are loc chiar cu ocazia comemorăii a 30 de ani de la doborârea a două aeronave civile de către Cuba. Punerea sub acuzație a fostului lider cubanez ar urma să aibă loc miercuri, la Miami, au declarat două surse federale către NBC News.

Trump vrea schimbarea regimului din Cuba

Fidel Castro a decedat la vârsta de 90 de ani, în 2016. Trump pune presiuni ca fratele acestuia, fostul  președintele Cubei din 2008 până în 2021, să fie pus sub acuzare.

Ministerul de Externe al Cubei nu a răspuns încă.  Trump a impus din ianuarie o blocadă energetică asupra insulei. Liderul de la Casa Albă a prevenit orice țară să asigure aprovizionarea cu petrol a Cubei (exceptând Rusia).

De câteva luni, Cuba traversează o gravă criză energetică. Întreruperile de curent electric au devenit mai dese, iar nemulțumirile cubanezilor mai intense.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Este la capătul liniei

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
20:05
FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
FLASH NEWS Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea
19:31
Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea
SCANDAL China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
17:58
China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
ANALIZĂ Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi
17:41
Cum a decurs vizita lui Putin în China, în comparație cu cea a lui Trump. Două primiri fastuoase la Beijing, rezultate diferite după discuțiile cu Xi
FLASH NEWS Șeful NATO laudă contribuția piloților români la apărarea spațiului aerian al Alianței. Ce spune acesta despre rolul României
17:12
Șeful NATO laudă contribuția piloților români la apărarea spațiului aerian al Alianței. Ce spune acesta despre rolul României
MILITAR Ucraina a descoperit urme de uraniu în resturile unei rachete rusești. Nivelul de radiații era o amenințare pentru sănătatea umană
16:39
Ucraina a descoperit urme de uraniu în resturile unei rachete rusești. Nivelul de radiații era o amenințare pentru sănătatea umană
Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Copiii ar putea învăța să iubească legumele încă din uter
AUTO Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane de lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Mediu
20:03
Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane de lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Mediu
EXCLUSIV ,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
20:00
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
FLASH NEWS USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”
19:56
USR atacă legea ONG-urilor: „Asta nu se cheamă transparență. Se cheamă intimidare” / „Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului”
REACȚIE Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”
19:45
Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”
DEZVĂLUIRI Băsescu i-a mutat ora lui Banciu, la B1 TV, când era președinte. Dezvăluirea îi aparține chiar vedetei care a povestit cum l-a sunat președintele pe patronul postului
19:43
Băsescu i-a mutat ora lui Banciu, la B1 TV, când era președinte. Dezvăluirea îi aparține chiar vedetei care a povestit cum l-a sunat președintele pe patronul postului
EXCLUSIV Istoricul Marius Oprea a identificat marea greșeală făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu: A tratat Guvernul ca pe un ONG
19:30
Istoricul Marius Oprea a identificat marea greșeală făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu: A tratat Guvernul ca pe un ONG

Cele mai noi

Trimite acest link pe