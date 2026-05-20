Vicepreședintele SUA critică din nou Europa și cere aliaților să aloce mai mult pentru apărare. Ce spune Vance despre soldații americani din Europa

În cadrul unui briefing de presă de la Casa Albă, vicepreședintele SUA, JD Vance, a clarificat personal situația trupelor americane din Europa pe fondul discuțiilor aprinse despre securitatea continentului, scrie Reuters. De asemenea, Vance a criticat din nou Europa și a cerut aliaților să cheltuiască mai mult pentru apărare.

Declarația vicepreședintelui american vine în contextul în care Pentagonul a confirmat reducerea temporară a brigăzilor de luptă din Europa de la patru la trei, un gest care a alarmat țările europene.

Vance a infirmat zvonurile privind anularea definitivă a trimiterii celor 4.000 de soldați americani în Polonia și a precizat că este vorba doar de o amânare a rotației standard. În schimb, acești soldați ar putea fi redirecționați în alte zone din Europa. În plus, au apărut recent rapoarte privind începutul retragerii a aproximativ cinci mii de soldați americani din Germania.

„Nu vorbim despre retragerea fiecărui soldat american din Europa. Vorbim despre mutarea unor resurse într-un mod care maximizează securitatea Americii”, a explicat JD Vance.

În același timp, Vance a reafirmat poziția dură a administrației Trump și a precizat că Statele Unite și țările europene vor să rămână aliați buni, dar a venit timpul ca „Europa să stea pe propriile picioare” și să își asume responsabilitatea pentru propria securitate.

Recomandările autorului: