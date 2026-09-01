Tiphaine Auziere o ia pe urmele mamei sale, prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, și anunță că este într-o relație nouă cu un instructor de kitesurfing cu 20 de ani mai tânăr ca ea.

Fiica vitregă de 42 de ani a președintelui Franței susține că l-a cunoscut în această vară la stațiunea Le Touquet de pe coasta de nord-vest a Franței. Dezvăluirea relației lor a fost făcută printr-o fotografie și un reel postate pe Instagram , ce conține scene filmate dintr-o vacanță petrecută în Amsterdam.

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Cum s-au cunoscut fiica vitregă a președintelui Franței și tânărul instructor de kitesurfing

Tânărul este student la afaceri. Când s-au cunoscut, el a învățat-o pe Tiphaine cum să folosească o placă electrică de surf.

Ea deja l-a prezentat pe Lecomte celor doi copii, Elise (12 ani) și Aurele (10 ani). Auziere și-a revenit din despărțirea recentă din mai 2026 de controversatul prezentator TV francez Cyril Hanouna.

Emmanuel Macron s-a îndrăgostit de Brigitte când el avea 16 ani, iar ea 40 de ani

Președintele francez Emmanuel Macron a cunoscut-o pe Brigitte când acesta avea 15 ani. Ea era o femeie căsătorită, mamă a trei copii și profesoară la școala privată la Providence din Amiens. El și-a început relația de dragoste când el avea 16 ani, iar ea 40 de ani.

Viitorul președinte al Franței s-a căsătorit cu Brigitte când el avea 29 de ani, iar ea, 54 ani. Emmanuel Macron are în prezent 48 de ani, iar Brigitte Macron are 73 de ani. Președintele francez nu are copii biologici.

Sursa Foto: Instagram