Prima pagină » Actualitate » Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”

Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”

Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”
Alexandru Rogobete / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministrul al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi răspunde lui Costel Alexe, președintele CJ Iași, după ce acesta din urmă a acuzat conducerea Ministerul Sănătății că ar fi sabotat Iașul la finanțarea spitalelor. Marți, Alexe i-a numit pe foștii miniștri Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete „cancerul sănătății” și „impostori”. Acesta a acuzat că soarta spitalelor din PNRR a fost decisă din pix. Alexe a venit cu machete de spitale și tencuri de euro fictivi pentru a demonstra cum ar fi fost pierdute finanțări vitale și că Iașul a fost depunctat deliberat. 

Reacția lui Alexandru Rogobete la acuzațiile lui Costel Alexe

„Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară

Domnul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe și domnul deputat PNL Iași Alexandru Muraru au început din nou să le explice ieșenilor cum le-ar fi „tăiat” cineva Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară.

Costel Alexe se ceartă cu propriile cifre și își subliniază, cu două linii, propria incompetență.

Mai spun o dată, poate de data aceasta se înțelege:

NU A TĂIAT NIMENI INSTITUTUL DE LA IAȘI DIN PIX!

Problema proiectului de la Iași a fost costul foarte mare cu care a fost fundamentată investiția.

Și să fie foarte clar: acest preț nu l-a calculat Ministerul Sănătății. A rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Județean Iași, condus de domnul Costel Alexe.

La Iași, studiul de fezabilitate făcut sub administrația Costel Alexe a ajuns la un cost pe metru pătrat cu aproximativ 200% mai mare decât la Târgu Mureș.

La Târgu Mureș, institutul s-a construit și s-a inaugurat.

La Iași, Costel Alexe ne explică de ce sunt alții de vină.

Aici este toată diferența.

La Târgu Mureș s-a semnat contractul, au început lucrările, clădirea s-a ridicat și a fost inaugurată.

La Iași avem un studiu de fezabilitate cu un cost de aproape trei ori mai mare pe metrul pătrat și, în locul unor explicații despre aceste cifre, avem vinovați inventați și gălăgie politică.

Rogobete: „Domnule Alexe, încercați să vă acoperiți nereușitele cu gălăgie politică”

Domnule Alexe, poate dacă foloseați mai puțină tablă, vă ieșea și prețul.

Iar domnului deputat Muraru îi recomand, înainte să mai vorbească despre cine a „tăiat” Institutul de la Iași, să citească studiul de fezabilitate făcut chiar de administrația PNL de la Iași.

Domnule Alexe, domnule Muraru, înainte să încercați să vă acoperiți nereușitele cu acuzații și gălăgie politică, deschideți studiul de fezabilitate și uitați-vă la cifre. Sunt ale dumneavoastră! Și, domnule Alexe, am o sugestie: mai reduceți din prețul la „tablă”.

Dragii mei ieșeni, voi nu aveți nicio vină pentru acest spectacol.

Iașul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară și vom găsi soluția pentru a-l construi.

Și sunt convins că vom reuși. Probabil atunci când prețurile nu vor mai fi calculate de Costel Alexe. Și când se va folosi ceva mai puțină tablă.

Până atunci, am și o veste bună pentru Iași și pentru medicina ieșeană:

Spitalul Regional de Urgență Iași este în construcție.

Unii construiesc spitale.

Alții construiesc explicații.”, este mesajul lui Alexandru Rogobete.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Prima ședinţă în plen după vacanța parlamentară a debutat cu scandal. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Cele două tabere liberale, la cuțite
22:13
Prima ședinţă în plen după vacanța parlamentară a debutat cu scandal. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Cele două tabere liberale, la cuțite
ULTIMA ORĂ Plan roșu de intervenție activat în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel. 6 persoane au ajuns la spital
21:16
Plan roșu de intervenție activat în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel. 6 persoane au ajuns la spital
FLASH NEWS Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România
20:09
Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România
CONTROVERSĂ Bolojan încearcă să transforme eșecul PNRR într-un succes. Susține că „am reușit să absorbim” deja peste 90% din bani, deși România a încasat doar 64% din suma totală. Gândul demontează minciuna premierului demis și prezintă toate calculele
20:05
Bolojan încearcă să transforme eșecul PNRR într-un succes. Susține că „am reușit să absorbim” deja peste 90% din bani, deși România a încasat doar 64% din suma totală. Gândul demontează minciuna premierului demis și prezintă toate calculele
ULTIMA ORĂ Accident mortal pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Un muncitor a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești
20:02
Accident mortal pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Un muncitor a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești
MESAJ „Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
19:19
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
Mediafax
Mohammad Murad, DEZVĂLUIRI despre viitorul Guvern: scenariul Veștea-AUR
Digi24
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Cancan.ro
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
„Oamenii fac pur și simplu un pas în spate”. De ce nu ies românii în stradă, deși sunt tot mai dezamăgiți de stat
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Click
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
O anomalie masivă a fost descoperită adânc în interiorul planetei Marte
REACȚIE Editorialistul Gândul, Ștefan Popescu, a participat la lansarea de carte a Angelei Merkel la București și i-a adresat o întrebare fostului cancelar
22:18
Editorialistul Gândul, Ștefan Popescu, a participat la lansarea de carte a Angelei Merkel la București și i-a adresat o întrebare fostului cancelar
INEDIT Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
21:31
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
EXCLUSIV Contre la Gândul între liderii AUR. Petrișor Peiu l-a contrazis pe colegul său de partid, Mohammad Murad, în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea
21:08
Contre la Gândul între liderii AUR. Petrișor Peiu l-a contrazis pe colegul său de partid, Mohammad Murad, în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea
CONTROVERSĂ PNL și USR, punctaj comun de atac împotriva schimbărilor din conducerea Camerei Deputaților. Liberalii și USR-iștii au fost înlocuiți cu cei de la AUR
20:54
PNL și USR, punctaj comun de atac împotriva schimbărilor din conducerea Camerei Deputaților. Liberalii și USR-iștii au fost înlocuiți cu cei de la AUR
FLASH NEWS Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”
20:15
Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”
RĂZBOI SUA au lansat noi atacuri împotriva Iranului. Presa iraniană de stat raportează explozii în mai multe orașe ale țării
19:59
SUA au lansat noi atacuri împotriva Iranului. Presa iraniană de stat raportează explozii în mai multe orașe ale țării

Cele mai noi

Trimite acest link pe