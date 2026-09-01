Alexandru Rogobete: „Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe, a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară”

Fostul ministrul al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi răspunde lui Costel Alexe, președintele CJ Iași, după ce acesta din urmă a acuzat conducerea Ministerul Sănătății că ar fi sabotat Iașul la finanțarea spitalelor. Marți, Alexe i-a numit pe foștii miniștri Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete „cancerul sănătății” și „impostori”. Acesta a acuzat că soarta spitalelor din PNRR a fost decisă din pix. Alexe a venit cu machete de spitale și tencuri de euro fictivi pentru a demonstra cum ar fi fost pierdute finanțări vitale și că Iașul a fost depunctat deliberat.

Reacția lui Alexandru Rogobete la acuzațiile lui Costel Alexe

„Președintele PNL al Iașului, Costel Alexe a umflat cu 147% prețurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară

Domnul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe și domnul deputat PNL Iași Alexandru Muraru au început din nou să le explice ieșenilor cum le-ar fi „tăiat” cineva Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară.

Costel Alexe se ceartă cu propriile cifre și își subliniază, cu două linii, propria incompetență.

Mai spun o dată, poate de data aceasta se înțelege:

NU A TĂIAT NIMENI INSTITUTUL DE LA IAȘI DIN PIX!

Problema proiectului de la Iași a fost costul foarte mare cu care a fost fundamentată investiția.

Și să fie foarte clar: acest preț nu l-a calculat Ministerul Sănătății. A rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Județean Iași, condus de domnul Costel Alexe.

La Iași, studiul de fezabilitate făcut sub administrația Costel Alexe a ajuns la un cost pe metru pătrat cu aproximativ 200% mai mare decât la Târgu Mureș.

La Târgu Mureș, institutul s-a construit și s-a inaugurat.

La Iași, Costel Alexe ne explică de ce sunt alții de vină.

Aici este toată diferența.

La Târgu Mureș s-a semnat contractul, au început lucrările, clădirea s-a ridicat și a fost inaugurată.

La Iași avem un studiu de fezabilitate cu un cost de aproape trei ori mai mare pe metrul pătrat și, în locul unor explicații despre aceste cifre, avem vinovați inventați și gălăgie politică.

Rogobete: „Domnule Alexe, încercați să vă acoperiți nereușitele cu gălăgie politică”

Domnule Alexe, poate dacă foloseați mai puțină tablă, vă ieșea și prețul.

Iar domnului deputat Muraru îi recomand, înainte să mai vorbească despre cine a „tăiat” Institutul de la Iași, să citească studiul de fezabilitate făcut chiar de administrația PNL de la Iași.

Domnule Alexe, domnule Muraru, înainte să încercați să vă acoperiți nereușitele cu acuzații și gălăgie politică, deschideți studiul de fezabilitate și uitați-vă la cifre. Sunt ale dumneavoastră! Și, domnule Alexe, am o sugestie: mai reduceți din prețul la „tablă”.

Dragii mei ieșeni, voi nu aveți nicio vină pentru acest spectacol.

Iașul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară și vom găsi soluția pentru a-l construi.

Și sunt convins că vom reuși. Probabil atunci când prețurile nu vor mai fi calculate de Costel Alexe. Și când se va folosi ceva mai puțină tablă.

Până atunci, am și o veste bună pentru Iași și pentru medicina ieșeană:

Spitalul Regional de Urgență Iași este în construcție.

Unii construiesc spitale.

Alții construiesc explicații.”, este mesajul lui Alexandru Rogobete.