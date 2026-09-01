Plan roșu de intervenție activat în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți seară, 1 septembrie, în stațiunea Saturn, după ce 30 de persoane aflate într-un hotel s-au simțit rău, informează ct100.ro.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, Planul Roșu a fost activat începând cu ora 20:28.

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La fața locului sunt mobilizate forțe și mijloace de intervenție, iar persoanele care acuză probleme medicale urmează să fie evaluate și triate de echipajele medicale.

Nu au fost comunicate, deocamdată, cauzele care au provocat starea de rău și nici dacă este necesar transportul unor persoane la spital.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmează să transmită informații suplimentare după sosirea tuturor forțelor și efectuarea triajului victimelor.