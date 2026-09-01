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Contre la Gândul între liderii AUR. Petrișor Peiu l-a contrazis pe colegul său de partid, Mohammad Murad, în legătură cu votul pentru Guvernul Veștea

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Deputatul AUR Mohammad Murad, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, a spus că votul de învestire pentru Guvernul Veștea ar fi trebuit să fie amânat, pentru a exista mai mult timp pentru negocieri. Câteva ore mai târziu, invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, colegul său de partid, Petrișor Peiu, l-a contrazis și l-a acuzat că nu cunoaște procedurile parlamentare și pașii politici necesari pentru învestirea unui guvern. Urmărește emisiunea live aici.

„Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. În politică există niște legi care guvernează modul în care funcționează instituțiile. Nu putem să facem noi ce vrem, nu e ca la o întâlnire de afaceri. Nu e ca la o întâlnire de afaceri, adică nu se poate ca vine un deputat sau un lider de partid să se reprogrameze un vot. Totul are o logică. Cel care e desemnat prim-ministru trimite către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului o listă de propuneri cu miniștri și un program de guvernare. În baza acestei scrisori se programează audieri și, respectiv, dezbaterea asupra votului de învestitură. Deci domnul Murad, care e și deputat, cred că, dacă s-ar fi informat mai bine, ar fi văzut că era destul de greu să se amâne acel vot, adică din punct de vedere legal. El a văzut tot timpul că noi i-am spus că nu vom vota guvernul Veștea. Toată săptămâna am spus, de duminică până luni. Putea foarte bine să mă întrebe pe mine sau oricine altcineva”, a declarat Petrișor Peiu.

În aceeași zi, în urmă cu cateva ore Murad a discutat cu Ionuț Cristache despre faptul că deputatul AUR și-ar fi dorit să se amâne votul cu încă o zi, astfel încât să reglementeze maniera în care AUR poate să intre la guvernare. Mohammad Murad a zis că George Simion nu a mai vrut sa intre la guvernare și l-a rugat să anunțe clar că nu voteaza un guvern din care nu face parte și AUR.

„N-a vrut Simion să intre la guvernare și partidul, în general. Și eu l-am întrebat de ce a făcut jocul acela la televizor. Eu l-am rugat pe el, din suflet, să nu mai ieșim nicăieri și să declarăm că nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Să oprim jocurile”, a spus deputatul AUR la Gândul.

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AUR a părăsit sala de plen când urma să fie votat guvernul Veștea

Adrian Veștea fusese desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, iar pe 22 iunie urma să se voteze în Parlament. Reprezentanții AUR au părăsit sala îniantea votului, astfel nu au votat pentru guvern. Simion anunțase anterior că AUR nu va susține guvernul și îi ceruse lui Veștea chiar să-și depună mandatul sau să amâne votul.

AUR era important deoarece fără o parte dintre parlamentarii săi, Veștea avea dificultăți serioase în a ajunge la cele 233 de voturi necesare. Mohammad Murad lăsase să se înțeleagă că există posibilitatea ca parlamentari AUR să voteze guvernul. În acest context au existat negocieri cu PSD și cu Veștea. Tocmai această poziție a creat tensiuni în interiorul AUR.

„Eu cred că mâine o să vedem răsăritul (…) nu am informații, dar simt că se întâmplă ceva pozitiv”, a spus Murad adăugând că „dintre două rele, aleg cel mai mic rău”.

„Țara are nevoie, depășește interesul partidului (criza actuală n.r.) și intrăm pe platforma națională (…) asumăm orice decizie dacă duce la ceva bun pentru țară (…) Este nevoie de un nou început”, a declarat în acel moment Mohammad Murad.

Mohammad Murad era la început singurul parlamentar din formațiune care părea că-l susține pe Veștea și i-ar fi dat o șansă.

„Dacă domnul Veștea vine cu un program care respectă agenda cetățenilor și românilor, eu vă spun că putem sta de vorba și putem face și sacrificii și compromisuri,  dar nu doar să numească persoane care n-au susținere politică în funcțiile de miniștri și să facă un guvern numai pe promisiuni”, a spus deputatul AUR.

George Simion susține că alegerile anticipate sunt soluția

George Simion a transmis, sâmbătă, 29 august, un mesaj după croaziera pe Dunăre la care a participat alături de membri și parlamentari AUR, reuniți în județul Mehedinți pentru ședința Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Liderul AUR susține că alegerile anticipate reprezintă „singura șansă pentru stabilitate”.

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