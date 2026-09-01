Prima ședinţă în plen după vacanța parlamentară a debutat cu scandal. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR după votul pentru conducerea Camerei Deputaților. Cele două tabere liberale, la cuțite

Prima şedinţă de plen a Camerei Deputaţilor după vacanța parlamentară a debutat, luni, cu scandal. PNL și USR au luat foc după votul prin care AUR a obținut o funcție de secretar în noul Birou Permanent al forului legislativ. Cele două partide au acuzat o înţelegere între PSD şi AUR pentru o nouă majoritate în Parlament. Ulterior, au anunțat că vor ataca la CCR hotărârea prin care reprezentanții PNL și USR au fost eliminaţi din Biroul Permanent al Camerei şi înlocuiţi cu parlamentari AUR şi SOS România. Tot luni, fractura politică din interiorul formațiunii liberale a devenit, oficial, ruptură.

Ziua cuțitelor lungi în Parlament fracturează harta puterii politice după aproape patru luni de blocaj și negocieri eșuate pentru formarea unei majorități care să voteze un nou Guvern. Prima zi după vacanța parlamentară vine cu funcții transferate, alianțe redesenate și PSD tot mai aproape de AUR.

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PNL și USR pierd funcții importante în conducerea Camerei Deputaților

PNL și USR au primit luni o lovitură puternică în urma votului pentru conducerea Camerei Deputaților și a Senatului. Funcțiile de conducere care au fost ocupate până acum de cei de la USR și de la PNL vor reveni parlamentarilor de la AUR, PSD și SOS. În aceeași zi, disidenții din PNL care au votat Guvernul Veștea au lipsit la ședința de luni a partidului, dar se pregătesc de guvernare cu PSD, au transmis surse politice pentru Gândul.

Liberalii au rămas și fără funcția de secretar al Camerei Deputaților, pe care ar fi trebuit s-o primească Raluca Turcan. Postul a fost atribuit AUR. La începutul ședinței de marți, 1 septembrie, Natalia Intotero, care a prezidat ședința, a anunțat că Biroul Permanent al Camerei va avea câte un vicepreședinte de la PSD, AUR, PNL și USR, câte o funcție de secretar de la PSD, AUR, minorități naționale și SOS România. De asemenea, PSD, AUR, UDMR au obținut, în urma votului, câte o funcție de chestor.

Liberalii contraatacă: „PSD plăteşte cu funcţii care nu îi aparţin”

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache a acuzat PSD că plăteşte cu funcţii care nu îi aparţin voturile de care are nevoie ca să pună mâna pe guvernare. Andronache, a venit la tribuna plenului şi a acuzat că nu se respectă regulamentul, după ce s-a anunţat repartiţia pe partide a funcţiilor din Biroul Permanent.

„PSD a luat astăzi grupului PNL un loc din conducerea Camerei Deputaţilor şi l-a dat AUR. Nu dintr-o eroare de procedură: PSD plăteşte cu funcţii care nu îi aparţin voturile de care are nevoie ca să pună mâna pe guvernare”, a declarat, la tribună, liderul liberal.

El a acuzat PSD că „semnează un acord de coaliţie şi îl rupe”, „dărâmă un guvern alături de AUR” şi „calcă şi Constituţia, şi regulamentul Camerei” pentru câteva voturi. Andronache a anunțat că grupul PNL a părăsit sala: „Nu validăm un vot dat prin minciună”.

PNL și USR anunță că atacă la CCR votul din Parlament

La puțin timp după ședința furtunoasă din Parlament, USR și PNL au transmis un comunicat comun în care au anunțat că vor ataca la Curtea Constituţională a României (CCR) hotărârea adoptată de Camera Deputaţilor, prin care cei doi reprezentanţi ai USR şi PNL au fost eliminaţi din Biroul Permanent al Camerei.

„Astăzi s-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD şi extremiştii. Nu mai vorbim despre declaraţii, speculaţii sau despre jocuri politice făcute în culise, ci despre un vot concret, dat la vedere, prin care PSD a ales să le ofere extremiştilor mai multă putere în conducerea Camerei Deputaţilor. Acesta este rezultatul politic al votului de astăzi şi PSD trebuie să şi-l asume”, declară Diana Stoica, liderul deputaţilor USR.

Raluca Turcan afirmă că PSD încalcă legea, iar Miruță repetă sloganurile tipic USR-iste și îi etichetează, de data aceasta, și pe cei de la UDMR și PSD drept „extremiști”.

Turcan, apel disperat către Nicușor Dan: Asta a promis în campanie?

Raluca Turcan s-a arătat deranjată de votul Parlamentului și acuză PSD că ar face alianță cu AUR și SOS, deși acest lucru este complet democratic și legal. Reprezentanta PNL acuză Partidul Social Democrat de o „înfrățire extremistă” și afirmă că PSD ar trece peste votul românilor și ar încălca legea. Însă tot votul românilor reflectă un procentaj de numai 12% pentru USR și de peste 18% pentru AUR. Cu toate acestea, Turcan nu a părut deranjată de faptul că USR a preluat cele mai importante ministere, în timp ce AUR a fost pus la zid de „pro-europenii” din Parlament.

„PSD și AUR și-au oficializat alianța! În dispreț față de votul românilor. Mâine vor pune împreună guvernul. Garantat Grindeanu–Simion! […] PSD a trecut peste proceduri, peste reguli, peste lege și a împărțit reprezentarea parlamentară către AUR și SOS.

Și atunci, îi atragem atenția președintelui Nicușor Dan, care va desemna un premier: votul PSD vine cu AUR la pachet. Asta a promis în campanie?

Grindeanu și-a prezentat, în sfârșit, public aliații: AUR și SOS. De mâine, le vom simți prezența prin miniștri, prefecți și secretari de stat”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Miruță declanșează alarma pentru „extremism”: Un pas periculos

Radu Miruță merge mai departe și dă de înțeles că nu doar AUR și SOS sunt „partide extremiste”, ci și UDMR și PSD, alături de care partidul său a intrat la guvernare. Ministrul demis al Apărării iese la atac și susține că votul celor de la PSD-AUR-UDMR-SOS reprezintă un pericol pentru România.

„Noua majoritate formată astăzi în Parlament e un pas periculos pentru România. La începutul fiecărei sesiuni parlamentare este votat biroul de conducere. Azi, cu votul PSD-AUR-UDMR-SOS, reprezentanții USR și PNL au fost scoși, iar în locul lor introduși extremiștii. Când nu ai soluții, te ocupi doar de combinații. Au mai săpat alții gropi, în care au picat”, a scris Miruță pe Facebook.

Noile numiri din Parlament reprezintă o pierdere pentru PNL și USR, care urmează să piardă și conducerea Guvernului, după ce, probabil, Nicușor Dan își va face curaj și va numi un nou premier.

Abrudean, declarații contradictorii în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR

Tot luni, preşedintele liberal al Senatului, Mircea Abrudean, a fost invitat la comisia de constituţionalitate, pentru audierea în comisia de anchetă privind întâlnirea premierului demis Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, înainte de decizia CCR privind legea ANI. Abrudean, și-a schimbat discursul, după ce a afirmat inițial că nimeni nu îi folosește biroul în lipsă.

Întrebat marți, la Parlament, despre folosirea biroului său de către Ilie Bolojan, Abrudean a precizat că exista o înțelegere între cei doi.

„Am avut o înţelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie. Sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activităţi. Nu era cazul să îmi dea explicaţii. Și nici să îmi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul preşedintelui Senatului.

M-a anunţat că va avea o întâlnire la Senat. Dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul. Nu e treaba mea să verific agenda premierului, încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost preşedinte al Senatului şi că se întâlneşte cu oameni cu care trebuie să se întâlnească”, a declarat Abrudean.

Bolojan a mai racolat încă un politician de la POT

Senatorul neafiliat Liviu Fodoca, ales pe listele POT (Partidul Oamenilor Tineri) Sălaj, a anunțat marți, 2 septembrie, în plenul Senatului că trece la Partidul Național Liberal. Acesta este doar unul dintre politicienii, din formațiunile considerate „extremiste”, de către liberali, care au fost primiți în PNL de liderul Ilie Bolojan.

Liviu Fodoca, este al patrulea politician, din rândul partidelor suveraniste, care a trecut la Partidul Național Liberal.

Deși partidul POT a fost caracterizat de PNL drept unul „anti-european”, Ilie Bolojan l-a primit cu brațele deschise pe Fodoca, ales pe listele formațiunii Anei-Maria Gavrilă.