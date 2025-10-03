Prima pagină » Știri externe » Hamas anunță că eliberează TOȚI ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump

04 oct. 2025, 00:34, Știri externe
Hamas anunță că eliberează TOȚI ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump

Gruparea militară Hamas a declarat, vineri, că ar fi de acord cu unele dintre condițiile din planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, inclusiv eliberarea ostaticilor. Astfel, practic Hamas ar urma să elibereze toți ostaticii israelieni și să repatrieze cadavrele, conform Reuters.

Într-o declarație analizată de sursa citată, Hamas și-a prezentat răspunsul la planul în 20 de puncte al lui Donald Trump, după ce președintele a dat grupării militante palestiniene termen până duminică pentru a accepta sau respinge propunerile.

Hamas a evitat să abordeze problemele mai dificile, precum dezarmarea, și a spus că va căuta noi negocieri, mai notează sursa citată.

Potrivit președintelui Donald Trump, grupul islamist Hamas a acceptat parțial planul propus de Washington pentru oprirea războiului din Gaza.

”Hamas apreciază eforturile arabe, islamice și internaționale, precum și eforturile președintelui Donald trump în sensul opririi războiului din Fâșia Gaza, al schimbului de prizonieri, al intrării imediate a asistenței umanitare, al respingerii ocupației în Fâșia Gaza și al refuzului strămutării populației palestiniene”, a transmis grupul militant, conform președintelui Trump.

”În acest cadru, într-o manieră care să permită oprirea războiului și retragerea totală din Fâșia Gaza, mișcarea anunță aprobarea eliberării tuturor prizonierilor forțelor de ocupație – atât cei vii, cât și rămășițele umane – (n. red. – ostaticii israelieni), în conformitate cu formula schimbului de prizonieri conținută în propunerea președintelui Trump, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de pe teren în scopul implementării schimbului. În acest context, mișcarea reafirmă disponibilitatea de a intra imediat în negocieri pentru stabilirea detaliilor”, precizează grupul islamist, potrivit președintelui Trump.

De asemenea, Hamas a semnalat disponibilitatea de a preda conducerea Fâșiei Gaza unui guvern palestinian tehnocrat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, care este ultima șansă, se va dezlănțui iadul împotriva grupării Hamas, cum nu a mai văzut nimeni până acum. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a avertizat Trump.

Președintele american a dezvăluit planul alături de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la începutul săptămânii. Propunerea lui Trump ar plasa Fâșia Gaza sub controlul unui comitet de guvernare temporar condus chiar de președintele american. Fostul premier britanic Tony Blair ar putea fi, la rândul său, implicat în planul lui Trump.

