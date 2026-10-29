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Politico: Tragedia feroviară cu 68 de morți zguduie Spania. Pedro Sánchez, sub presiune înaintea alegerilor: opoziția cere anchete urgente: „Ajunge!”

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Accidentul feroviar din apropiere de Toledo, soldat cu cel puțin 68 de morți, pune presiune pe premierul Pedro Sánchez înaintea alegerilor din 29 noiembrie. Opoziția cere anchete și acuză guvernul de degradarea infrastructurii feroviare.

Accidentul feroviar devastator care a zguduit miercuri Spania a declanșat o criză politică pentru premierul Pedro Sánchez, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Cel puțin 68 de persoane au murit miercuri, în apropierea orașului Toledo, într-o tragedie care readuce în atenție siguranța transportului feroviar și modul în care autoritățile gestionează infrastructura publică.

Cauza coliziunii nu a fost încă stabilită, însă accidentul survine la mai puțin de un an după catastrofa feroviară de la Adamuz, din sudul țării, atribuită unor deficiențe de întreținere. Cele două incidente au intensificat dezbaterea privind investițiile în rețeaua feroviară și responsabilitatea guvernului socialist, relatează Politico.eu.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Tragedia intervine într-un moment în care Sánchez încerca să recupereze teren în fața liderului conservator Alberto Núñez Feijóo, președintele Partidului Popular (PP). Premierul își concentrase campania pe criza locuințelor și problemele sociale, prezentând realizările guvernului drept argumente pentru continuarea mandatului.

Accidentul a mutat însă atenția către siguranța serviciilor publice, gestionarea crizelor și investițiile în infrastructură.

„Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”, a declarat Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, cerând „o anchetă guvernamentală imediată, precum și una judiciară, cu toate resursele disponibile și fără interferențe”.

Opoziția cere răspunsuri, socialiștii recunosc impactul asupra campaniei electorale

Reacțiile partidelor de dreapta au fost diferite imediat după accident. Feijóo a făcut inițial apel la „prudență și respect”, însă Partidul Popular și-a înăsprit ulterior discursul, publicând pe platforma X un mesaj scurt: „AJUNGE!”.

Formațiunea de extremă dreapta Vox a adoptat o poziție mai dură, anunțând că intenționează să tragă guvernul la răspundere pe cale legală și acuzând administrația Sánchez de „degradarea infrastructurii și a instituțiilor”.

Cele două partide nu au exclus posibilitatea formării unui guvern comun după scrutinul din 29 noiembrie, dacă rezultatele parlamentare vor permite o asemenea alianță.

În interiorul Partidului Socialist, impactul politic al tragediei este deja recunoscut. Un parlamentar socialist, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi deschis, a declarat pentru Politico că accidentul „răstoarnă inevitabil campania electorală și îi aplică o lovitură lui Sánchez”.

„Schimbă direcția discuției și, în mod firesc, opoziția va profita de asta, la fel cum a profitat de accidentul de la Adamuz”, a adăugat parlamentarul.

Accidentul a readus în discuție imaginea căilor ferate spaniole, considerate timp de decenii un simbol al modernizării țării. Introducerea trenurilor de mare viteză, în 1992, a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii și integrarea Spaniei în Europa.

„Un simbol puternic al faptului că Spania se dezvolta, se integra în Europa, cu tehnologie modernă”, a explicat Ramón González Férriz, jurnalist și analist spaniol, referindu-se la rolul transportului feroviar în identitatea națională.

Sursa video – X/@nexta_tv

Potrivit acestuia, situația a început să se schimbe în jurul anului 2015, când investițiile în infrastructura de transport au pierdut din prioritate.

„Chiar dacă economia a început să crească din nou, investițiile în infrastructura de transport au încetat să mai fie o prioritate”, a afirmat González Férriz.

Analistul consideră că problemele rețelei feroviare reflectă dificultăți întâlnite și în alte servicii publice, precum sistemul de sănătate sau infrastructura energetică. Spania s-a confruntat, în aprilie 2025, cu o pană majoră de electricitate care a afectat întreaga țară.

După accidentul de la Adamuz, produs în ianuarie, Sánchez promisese să „restabilească încrederea” populației în transportul feroviar. Sondajele publicate ulterior au indicat însă o deteriorare a percepției călătorilor privind siguranța trenurilor.

„Acest accident arată că, dacă asta a fost vreodată adevărat, acum nu mai este. Când guvernele neglijează anumite aspecte, adesea urmează o scădere a calității și, uneori, chiar o tragedie”, a declarat González Férriz, referindu-se la încrederea spaniolilor în funcționarea serviciilor publice.

Partidul Popular a acuzat în mod repetat ceea ce numește „deteriorarea progresivă” a sistemului feroviar, atribuind guvernului responsabilitatea pentru problemele infrastructurii.

Primele indicii despre accident și presiunea asupra lui Pedro Sánchez

Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a declarat miercuri că primele constatări indică o posibilă eroare umană în gestionarea circulației feroviare. Potrivit acestuia, un angajat al centrului național de control feroviar din Madrid ar fi transmis „inexplicabil” unui tren de mare viteză instrucțiuni să circule pe o linie pe care un alt tren rămăsese blocat.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale coliziunii și eventualele responsabilități.

Ajuns la locul tragediei, Pedro Sánchez a afirmat că este „inacceptabil ca o țară precum Spania să sufere două accidente feroviare de mare viteză în același an”. Premierul a promis că va „acționa decisiv” dacă investigațiile vor demonstra că accidentul a fost provocat de „deficiențe ale sistemului”.

Pedro Sanchez

Consecințele asupra transportului sunt deja majore. Compania feroviară de stat Renfe a suspendat miercuri seară vânzarea biletelor pe coridorul de mare viteză Madrid–Andaluzia până la sfârșitul lunii decembrie. Ruta reprezintă una dintre principalele legături feroviare dintre capitala Spaniei și sudul țării, fiind utilizată anual de milioane de pasageri.

Din punct de vedere electoral, tragedia intervine într-o perioadă în care Sánchez încerca să își consolideze poziția, în ciuda dificultăților legate de fragmentarea stângii spaniole. Slăbirea unei facțiuni de extremă stânga, de al cărei sprijin socialiștii ar putea avea nevoie pentru formarea unei majorități parlamentare, complicase deja calculele premierului.

În același timp, Feijóo se confruntase cu propriile dificultăți electorale. Disponibilitatea sa de a guverna alături de Vox și pozițiile privind modificarea legislației avortului și a altor politici sociale au provocat îngrijorări în rândul unor alegători de centru.

Liderul conservator a fost nevoit să răspundă și preocupărilor pensionarilor, după ce membri ai partidului său au pus sub semnul întrebării sustenabilitatea sistemului de protecție socială.

Sánchez încercase să profite de aceste controverse, orientând dezbaterea electorală către accesul la locuințe și alte probleme cotidiene. Unele analize sugerau că socialiștii ar putea obține cele mai multe voturi, fără a avea însă suficiente mandate pentru a guverna singuri.

Accidentul de la Toledo a schimbat prioritățile dezbaterii politice, potrivit parlamentarilor socialiști.

„Campania mergea foarte bine. Acesta este «lebăda neagră» pe care nu am prevăzut-o”, a declarat un al doilea parlamentar socialist, sub protecția anonimatului.

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