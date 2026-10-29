Norvegia îi răspunde lui Donald Trump, după atacul președintelui SUA: „O «ţară de rahat»? Da, dar are cele mai frumoase toalete din lume”

Norvegia nu a lăsat fără răspuns atacul jignitor al președintelui american Donald Trump, care numise națiunea nordică „o țară de rahat”. Instituția care se ocupă cu turismul în Norvegia a venit cu o replică pe măsură, în timp ce i-a reamintit lui Trump că independența Comitetului Nobel nu poate fi contestată de nimeni.

Liderul de la Casa Albă a răbufnit împotriva Norvegiei după ce nici în 2026 nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, atât de râvnit.

Replica a venit de la Visit Norway

Astfel, în urma declaraţiilor jignitoare făcute de Trump – „Norvegia, o țară de rahat” -, organismul de turism din Oslo a scos în evidență… tocmai toaletele publice panoramice pe care le are. „Visit Norway” a întocmit un clasament al celor mai frumoase toalete din lume.

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„Am auzit multe despre ţara de rahat. Ei bine, ce putem spune este că avem, într-adevăr, unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume!”, se menționează într-o postare pe social media, cu referire directă la afirmațiile lui Donald Trump.

Duminică, în timpul unui miting electoral în statul Michigan, Trump a spus că Norvegia este „o țară de rahat”, iar emigranții săi nu sunt bineveniți în Statele Unite. „Sincer, Norvegia e praf! De fapt, Norvegia a devenit o țară de rahat!”, a spus președintele american, folosind același termen vulgar cu care a descris, în 2018, și Haiti.

De asemenea, Trump a adus critici Norvegiei pentru că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, adjudecat în 2026 de Navi Pillay (Africa de Sud) pentru cariera sa de juristă, ea luând atitudine împotriva unora dintre cele mai grave atrocități, din Rwanda până în Orientul Mijlociu.

Reuters reamintește că Norvegia este una dintre cele mai bogate țări din lume (raportat la PIB-ul pe cap de locuitor), conform datelor Fondului Monetar Internațional. Fondul suveran de investiții al Norvegiei a înregistrat un profit record de 1,75 trilioane de coroane (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026.