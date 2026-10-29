Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu acuză Guvernul Bolojan că a trimis date false la CEDO în dosarul restanțelor salariale ale magistraților. Ce ar fi de făcut acum

Toni Neacșu acuză Guvernul Bolojan că a trimis date false la CEDO în dosarul restanțelor salariale ale magistraților. Ce ar fi de făcut acum

Toni Neacșu acuză Guvernul Bolojan că a trimis date false la CEDO în dosarul restanțelor salariale ale magistraților. Ce ar fi de făcut acum
Avocatul Toni Neacșu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Avocatul Toni Neacșu intervine în scandalul restanțelor salariale solicitate de magistrați. Așa cum se știe, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins plângerile magistraților privind restanțele salariale datorate de Guvern și a invocat posibil conflict de interese. Toni Neacșu acuză Guvernul Bolojan că a trimis deliberat date false către instituția europeană și avansează o soluție pentru deblocarea crizei. 

În replică, magistrații români susțin că decizia CEDO nu anulează obligațiile autorităților de a respecta calendarul de plată. Judecătorii Curții Supreme afirmă că există o distincție juridică esențială între situația examinată de CEDO și solicitările magistraților din procesul intentat Guvernului.

Neacșu: Cifrele false nu sunt o poveste încheiată încă

Într-un amplu comentariu postat pe contul său de Facebook comentariu postat pe contul său de Facebook, cunoscutul avocat Adrian Toni Neacșu atrage atenția că decizia CEDO este una eronată, din moment ce s-a bazat pe datele false transmise de Guvernul premierului demis Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că aceste date false apar și în alt dosar, aflat încă pe rol.

Cifrele false pe care Guvernul le-a dat oficial la CEDO nu sunt o poveste încheiată încă. Informațiile false se află și într-un alt dosar, încă deschis (cererea nr. 34779/23), iar în dosarul acela Guvernul și premierul Luca Niculescu au obligații imediate.

Nu e încheiată și pentru că sunt convins că dacă încă Parchetul nu s-a autosesizat, reclamanții care au pierdut vor depune o plângere penală. (…)
Să reiau pe scurt. În 2023, Curtea de la Strasbourg a trimis Guvernului șase cereri ale unor judecători care se plângeau că statul le tot reeșalonează restanțele salariale: Andriescu, nr. 34779/23, și alte cinci. CEDO a cerut date statistice suplimentare și Guvernul Bolojan a răspuns printr-o singură comunicare pentru toate, în mai sau iunie 2026.
A scris acolo, mincinos, că magistraților li s-au plătit 1,63 miliarde de euro, iar tuturor celorlalți bugetari, la un loc, în douăzeci de ani, doar 73 de milioane.
Pe 13 octombrie, Curtea a luat cifrele comunicate de Guvern de bune și a respins cinci dintre cele șase cereri, în decizia Pușcașu (pe inadmisibilitate) (…)”.

Ce spune Consiliul Fiscal

„Am arătat deja, cu rapoartele Consiliului Fiscal, cât de departe de adevăr e cifra: din 2012 până în 2025, statul a plătit pe hotărâri judecătorești salariale 23,1 miliarde de lei. Numai în 2019, într-o singură lună, aprilie, din bugetul central, s-a achitat unei singure categorii profesionale, profesorii, dublul sumei prezentate de Guvern ca fiind pentru 20 de ani.

Diferențele sunt atât de mari încât este imposibil să fie o simplă eroare; probabil că ascunde o intenție. (…)
La paragraful 154 din motivare, Curtea spune că magistrații n-au fost discriminați, pentru că celorlalți funcționari li se datorau, tuturor, sume „mult mai mici”. La paragraful 142, Curtea spune că valul restanțelor magistraților fost „neașteptat” pentru autorități și atât de mare încât justifica măsuri excepționale”.

Prostul obicei al statului

Avocatul mai arată că statul „și-a făcut un obicei din acordarea de drepturi salariale mincinoase personalului bugetar,
„Dimpotrivă, datele reale arată că fenomenul era cunoscut, măsurat și gestionat de cincisprezece ani și mai ales că statul român și-a făcut un obicei din acordarea de drepturi salariale mincinoase personalului bugetar, pe care apoi aceștia le câștigă doar în justiție și pe care tot statul le plătește cu țârâita, adică prin eșalonări repetate. 1 bugetar din 3 (400.000) a fost nevoit să își obțină în instanțe drepturile salariale sau să câștige ceea ce înainte de alegeri i se dă de către partide doar pe hârtie și apoi nu mai e recunoscut. Statul român, de 20 de ani, plătește către personalul bugetar în medie 0,1% din PIB obligații rezultate din hotărâri judecătorești eșalonate.
Dacă ar fi cunoscut aceste date, CEDO nu mai putea reține o situație excepțională doar în ce privește magistrații (6.000 din cele 160.000 de titluri executorii) și ar fi trebuit să accepte că statul român are o politică sistematică de nerespectare a hotărârilor judecătorești în materie salarială, pe care le eșalonează și re-eșalonează în mod repetat (…)

Ce are statul de făcut

Ce trebuie să facă acum Guvernul nu ține de bunăvoință, conchide Toni Neacșu (întregul comentariu AICI).
Art. 38 din Convenție obligă statul să dea Curții „toate facilitățile necesare” pentru examinarea cauzei, iar Curtea a explicat de nenumărate ori că asta înseamnă informații complete și exacte, oferite din proprie inițiativă, nu smulse la cerere. Regulamentul Curții cere părților, la art. 44A, să coopereze pe deplin, iar la art. 44C îi dă voie Curții să tragă orice concluzie din faptul că o parte a ținut pentru sine informații pe care le avea. Pentru asemenea lucruri, Curtea a constatat încălcarea art. 38 împotriva unor state”.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Meci greu între USR și PSD, acuzat că a repus în funcție un director demis de Buzoianu: „S-a însănătoșit subit când a văzut-o pe Natalia Intotero”
12:49
Meci greu între USR și PSD, acuzat că a repus în funcție un director demis de Buzoianu: „S-a însănătoșit subit când a văzut-o pe Natalia Intotero”
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru profesorii și medicii cu experiență: „Tinerii medici trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”
12:29
Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru profesorii și medicii cu experiență: „Tinerii medici trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”
SURSE Noul guvern se pregăteşte de prima şedinţă de lucru, unde va face şi prima rectificare. Urgenţele sunt pe sănătate
12:20
Noul guvern se pregăteşte de prima şedinţă de lucru, unde va face şi prima rectificare. Urgenţele sunt pe sănătate
ULTIMA ORĂ Român rănit în catastrofa feroviară din Spania. Precizările Ministerului de Externe
12:06
Român rănit în catastrofa feroviară din Spania. Precizările Ministerului de Externe
CONTROVERSĂ Scandal uriaș în televiziune. PRO TV este unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
11:24
Scandal uriaș în televiziune. PRO TV este unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
Gândul de Vreme Urmează 10 zile fără soare în Capitală. Cum va fi vremea și în țară
10:42
Urmează 10 zile fără soare în Capitală. Cum va fi vremea și în țară
Mediafax
Incendiu în toiul nopții pe Aeroportul Otopeni. O femeie, suspectată că a provocat focul între două terminale
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
Nava atacată miercuri în Marea Neagră s-a scufundat. Se îndrepta spre Constanța și transporta mărfuri periculoase
Click
Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi
Ce se întâmplă doctore
Medic de 35 de ani, mort în urma unui infarct miocardic! A fost găsit abia după două zile, în propria casă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
EMISIUNI Alexandru Rogobete, la Gândul Euro Industry Summit: „România poate inova în industria farma. Avem 41 de fabrici de medicamente”. Ce propune pentru a atrage capital privat în sănătate
12:48
Alexandru Rogobete, la Gândul Euro Industry Summit: „România poate inova în industria farma. Avem 41 de fabrici de medicamente”. Ce propune pentru a atrage capital privat în sănătate
MESAJ Cele cinci mari confederații sindicale cer soluții pentru problemele economice și sociale de la premierul Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu
12:47
Cele cinci mari confederații sindicale cer soluții pentru problemele economice și sociale de la premierul Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Show-ul dedicat dinamoviștilor vine cu cele mai noi informații pentru fanii „câinilor”
12:44
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Show-ul dedicat dinamoviștilor vine cu cele mai noi informații pentru fanii „câinilor”
ECONOMIE INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. În ce sector sunt așteptate cele mai mari scumpiri
12:18
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. În ce sector sunt așteptate cele mai mari scumpiri
FLASH NEWS Înregistrările audio ale tragediei din Spania: ordinul de la care a pornit totul: „Revino la viteza normală”. Mecanicul trenului Iryo a avertizat că era blocat
11:49
Înregistrările audio ale tragediei din Spania: ordinul de la care a pornit totul: „Revino la viteza normală”. Mecanicul trenului Iryo a avertizat că era blocat
REACȚIE Petrișor Peiu exclude o posibilă alianță AUR-PSD: „Sub nicio formă nu vom avea o colaborare”
11:12
Petrișor Peiu exclude o posibilă alianță AUR-PSD: „Sub nicio formă nu vom avea o colaborare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe