Român rănit în catastrofa feroviară din Spania. Precizările Ministerului de Externe

Un român a fost rănit în catastrofa feroviară din provincia Toledo, Spania. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), acesta nu este internat, însă are nevoie de investigații medicale suplimentare. Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au indentificat pasagerul în urma demersurilor pe lângă autorităților locale și a verificării listelor persoanelor care au cumpărat bilete pentru cele două trenuri implicate în accident.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cetățeanul român, implicat în accidentul feroviar din Spania, a suferit răni și a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost internat. Acesta urmează să efectueze mai multe investigații medicale în cursul zilei de joi, 29 octombrie.

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„Ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular și pe baza informațiilor incluse în listele persoanelor care achiziționaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetățean român. Oficiul consular a contactat cetățeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, a transmis MAE.

MAE mai spune că autoritățile spaniole nu au notificat până acum Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, oficiul consular nu a primit solicitări de asistență consulară.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid păstrează legătura cu autoritățile locale și sunt pregătiți să ofere asistență, în limitele competențelor instituționale. De asemenea, MAE a anunțat că va transmite noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.