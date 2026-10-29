Noul guvern se pregăteşte de prima şedinţă de lucru, unde va face şi prima rectificare. Urgenţele sunt pe sănătate

Noul guvern se pregăteşte de prima şedinţă de lucru şi prima rectificare care ar urma să aibă loc vineri, 30 octombrie, iar până la sfârşitul anului trebuie adoptat bugetul pe anul viitor.

Potrivit unor surse consultate de Gândul, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, va ieşi cu o declaraţie de presă, ulterior, şi va explica în ce constă această rectificare.

Printre urgenţele miniştrilor se află mai multe plăţi restante, iar acestea sunt:

5 miliarde lei – concedii medicale neplătite.

4,8 miliarde lei – proiectele Ministerului Dezvoltării (2,3 miliarde lei facturi neachitate și 2,5 miliarde lei lucrări pentru care nu au fost emise facturi).

7 miliarde lei – compensări pentru energie electrică și gaze naturale.

8–10 miliarde lei – plăți pentru proiectele PNRR.

5–6 miliarde lei – TVA de rambursat către firme.

10 miliarde lei – cheltuieli de funcționare a ministerelor, servicii esențiale și asistență socială până la finalul anului.

5 miliarde lei – drepturi salariale restante pentru magistrați.

4 miliarde lei – obligații financiare aferente litigiului Pfizer.

Banii pentru aceste prime urgențe din sănătate, ordine publică, nu se iau din fondul de rezervă, ci din acei 10% puși deoparte la început de an de către fiecare minister, mai spun aceleaşi surse.

Cei de la PNL au negat că suma restanţelor ar fi atât de mare şi că aceasta nu ar depăşi 10-15 miliarde de lei şi că totul ar fi „o pură speculaţie din partea PSD”.

Şi tot cei de la PNL şi USR mai acuză o majoritate a social democraţilor cu cei de la AUR prin care le-au fost luate nişte funcţii în Camera Deputaţilor.

Surse politice spun că nu există o majoritate, ci „pur și simplu s-a mers pe procedură. Are întâietate premierul”.