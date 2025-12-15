Prima pagină » Știri externe » Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise

Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise

15 dec. 2025, 21:43, Știri externe

Președintele indonezian Prabowo Subianto a declarat luni că sunt întreprinse eforturi pentru a gestiona dezastrul provocat de ultimele inundații devastatoare și alunecări de teren în urma ciclonului.

Bilanțul victimelor a ajuns la 1.030 de morți și sunt raportate 206 de persoane dispărute, informează Reuters.

Mii se familii au fost forțate să-și părăsească locuințele.  Președintele indonezian s-a declarat neputincios, afirmând:

„Nu am toiagul lui Moise. Nu putem termina în 3-5 zile. Poate în 2-3 luni se va reveni la normalitate”.

Furtunile din regiune au ucis 200 de oameni în Thailanda și Malaezia.

Sursa Foto/Video: Al Jazeera

