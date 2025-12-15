Prima pagină » Știri externe » Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia

Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia

15 dec. 2025, 20:27, Știri externe
Donald Trump a atacat în mod deschis Uniunea Europeană, acuzând organizația că îndreaptă Europa spre direcția greșită. Totodată, i-a lăudat pe liderii „patrioți” europeni. 

Remarcile liderului de la Casa Albă a produs o ruptură între executivul blocului european și liderii naționali, perturbând solidaritatea europeană veche de câteva decenii. Între timp, liderii europeni ezită să-i răspundă lui  Trump.

Persistă frica că un răspuns prea dur l-ar putea ofensa pe liderul de la Casa Albă, ceea ce ar pune în „pericol” desfășurarea discuțiilor pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Trump a acuzat UE de „slăbiciune” și chiar a susținut o strategie de securitate pentru „cultivarea rezistenței” pe continentul european, reflectându-și disprețul față de instituțiile europene considerate „adverse” intereselor SUA.

Uniunea Europeană, criticată pentru cenzură de către administrația Trump

Președintele american a adăugat că civilizația europeană este în „decădere” și la un „pas de sinucidere”.  După ce platforma de socializare X a miliardarului american Elon Musk a fost amendată de UE, administrația Trump a coordonat mai multe atacuri dure asupra reglementărilor digitale, politicilor privind migrația și legile pentru sustenabilitate ale blocului european.

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat al SUA Marco Rubio au stat alături de miliardarul american, acuzând UE pentru cenzura care încalcă drepturile utilizatorilor americani la libera exprimare. Elon Musk chiar a scris că UE n-ar trebui să mai existe.

Liderii europeni ezistă să riposteze de teama că ar periclita negocierile de pace

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen nu a ripostat în apărarea UE, dar i-a sugerat liderului de la Casa Albă să nu se amestece în democrația europeană. În ciuda intensității criticilor lui Trump la adresa UE, discuțiile în desfășurare pentru negocierea încheierii războiului ruso-ucrainean complică situația și face ca răspunsul din partea UE să nu mai apară.

Financial Times  scrie că soarta Kievului depinde de menținerea relațiilor dintre Bruxelles și Washington D.C. Administrația Trump s-a opus și înghețării activelor ruse confiscate pe care Comisia Europeană intenționează să le folosească pentru a ajuta Ucraina cu împrumuturi, chiar dacă ar presupune încălcarea dreptului de veto al Ungariei și Slovaciei.

