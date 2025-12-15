Prima pagină » Știri externe » Aproape 40 de persoane au murit în urma inundațiilor produse de o ploaie de o oră, în Maroc

Aproape 40 de persoane au murit în urma inundațiilor produse de o ploaie de o oră, în Maroc

15 dec. 2025, 19:56, Știri externe
Aproape 40 de persoane au murit în urma inundațiilor produse de o ploaie de o oră, în Maroc
Cel puțin 37 de persoane au murit într-un oraș din Maroc, în urma inundațiilor produse de ploile abudente. Acesta este cel mai grav bilanț al unor astfel de fenomene meteorologice din ultimul deceniu, în țară, relatează Aljazeera.

În urma inundațiilor din Maroc au murit aproape 40 de persoane, iar alte 14 au primit tratament spitalicesc

Luni, autoritățile locale care au transmis că, pe lângă cele 37 de persoane are au murit, cel puțin 14 persoane au primit tratament spitalicesc, inclusiv două în secția de terapie intensivă, după episodul brusc de ploi torențiale de duminică. Imagini de pe rețelele sociale arătau un torent de apă noroioasă care mătură mașini și tomberoane de pe străzile orașului Safi, situat la aproximativ 300 km (186 mile) sud de capitala Rabat. Cel puțin 70 de locuințe și afaceri din orașul istoric al orașului vechi au fost inundate după doar o oră de ploi abundente, potrivit autorităților.

Captură foto.

Într-un comunicat, guvernoratul Safi a transmis că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs și că au fost luate măsuri necesare pentru securizarea zonelor afectate și pentru a oferi sprijin locuitorilor. Deteriorarea drumurilor a blocat traficul pe mai multe rute către și dinspre orașul-port de pe coasta Atlanticului. Direcția provincială de educație națională din Safi a suspendat cursurile în toate școlile luni.

Până duminică seara, nivelul apei scăzuse, lăsând oamenii să scotocească printr-un peisaj ud de noroi pentru a recupera bunuri. Pe măsură ce echipele căutau alte posibile victime, serviciul meteorologic a prognozat ploi torențiale marți în toată țara. Marocul se confruntă cu ploi abundente și ninsori în Munții Atlas, după șapte ani de secetă care au golit unele dintre principalele sale rezervoare.

Ploile abundente din 2021 au cauzat moartea a 24 de persoane, după ce a avut loc o inundație într-un atelier subteran ilegal de textile dintr-o casă privată din Tanger, a raportat agenția de știri de stat la acea vreme. În 2014 și 2015, ploile torențiale au provocat, de asemenea, inundații extinse în Maroc.

Inundațiile de duminică au avut loc la scurt timp după un alt dezastru petrecut săptămâna trecută, în urma căruia 19 persoane au fost ucise și 16 rănite în urma prăbușirii a două clădiri în orașul istoric Maroc Fes.

Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia

2024, cel mai fierbinte an din istorie: Inundații CATASTROFALE, super-taifunuri, alunecări de teren și „mega-incendii"

