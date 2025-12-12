Prima pagină » Știri externe » SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record

12 dec. 2025, 15:19, Știri externe
Vestul statului Washington se confruntă cu o criză „istorică” a inundațiilor, care a forțat zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele și ar putea duce la strămutarea altor mii, pe măsură ce râurile ating niveluri record. Mai multe orașe din statele Oregon, Washington, până în provincia canadiană Columbia Britanică, au fost evacuate după ce furtuna a lovit regiunea timp de mai multe zile, provocând revărsarea râurilor. Cel mai afectat este statul Washington, unde guvernatorul a declarat stare de urgență la nivel de stat.

Cu roșu sunt reprezentate zonele afectate de inundații, iar cu portocaliu zonele inundabile care sunt amenințate de creșterea nivelurilor râurilor din statul Washingotn

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a declarat că se așteaptă ca râul Skagit să atingă punctul culminant vineri dimineață, ceea ce face ca perioada până vineri noaptea să fie critică pentru locuitori și echipele de intervenție. El a adăugat că zeci de mii de locuitori ai statului Washington s-ar putea confrunta cu ordine sau avertismente vineri, pe măsură ce inundațiile se extind în zone mai dens populate.

Serviciul Național de Meteorologie a declarat că râul Skagit a atins nivelul de 11,5 metri peste noapte și va provoca inundații severe sau record în regiunea agricolă critică, de la orașul Sedro-Woolley până la Mount Vernon. Pragul pentru un eveniment de inundație este de 8,5 metri, arată NBC News.

Cele mai grave inundații sunt raportate de-a lungul râurilor Skagit, Snohomish și Puyallup, în special în regiunea de nord-vest, în apropiere de granița cu Canada. Orașe precum Sumas, Nooksack, Everson, Mount Vernon și Snohomish au fost inundate sau se află sub ordine de evacuare.

Aproximativ 100.000 de rezidenți au primit ordine de evacuare obligatorii, fiind sfătuiți să „meargă acum” către zone mai sigure. Garda Națională a fost activată pentru a ajuta la eforturile de salvare și la ridicarea de saci de nisip.

Ploile abundente (un „râu atmosferic”) au fost combinate cu temperaturi neobișnuit de ridicate, ceea ce a dus la topirea rapidă a zăpezii existente, adăugând un volum și mai mare de apă în bazinele hidrografice. Deși ploile au început să scadă, nivelurile râurilor continuă să crească, iar autoritățile avertizează că situația rămâne critică, cu riscul de noi inundații și potențiale defecțiuni ale digurilor.

