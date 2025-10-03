Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată

Poliția israeliană a anunțat că 470 de activiști reținuți de Marina Israeliană în cadrul operațiunii de interceptare a flotilei care încerca să spargă blocada maritimă israeliană asupra Fâșiei Gaza au fost înregistrați de autorități și urmează să fie deportați.

Peste 600 de ofițeri de poliție, împreună cu funcționari ai serviciilor de imigrație au fost detașați în portul Ashdod pentru a-i prelua pe activiștii reținuți, spune poliția, citată de Times of Israel.

Activiștii de pe cele 41 de ambarcațiuni au fost supuși unui „proces de inspecție amănunțit”, spune Poliția, care adaugă că aceștia au fost predați Autorității pentru Populație și Imigrație și Serviciului Penitenciar Israelian pentru procesare ulterioară înainte de deportare.

O naltă navă din Flotila Global Sumud care se îndrepta spre Gaza a fost interceptată și ea de Marina israeliană.

Greta Thunberg, reținută de autoritățile israeliene

Mai mulți activiștii au fost reținuți în largul coastelor israeliene de paza de coastă a statului Israel după ce au organizat o acțiune pe mare, compusă din peste 40 de ambarcațiuni, cu scopul de a livra ajutoare în Fâșia Gaza.

Printre activiști s-a numărat și Greta Thunberg, care nu este la prima ispravă de acest gen, ea fiind expulzată în mod repetat de autoritățile israeliene, după ce a fost prinsă încercând să livreze ajutoare palestinienilor din Fâșia Gaza.

Potrivit Reuters, activiști care au refuzat expluzarea, au fost arestați pentru încălcarea blocadei maritime. În total, aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost interceptate de marina militară israeliană.

Sursa foto: Profimedia