Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”

Ionuț Stan
Președintele Donald Trump a declarat că nicio țară nu va controla Strâmtoarea Ormuz în cadrul unui viitor acord cu Iranul și a avertizat că SUA sunt pregătite să acționeze pentru menținerea deschisă a uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Declarațiile dure ale liderului de la Casa Albă vin într-un moment de tensiune extremă în Golf, după ce Iranul a blocat efectiv traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz ca reacție la conflictul militar purtat de Statele Unite și Israel împotriva Teheranului.

În cadrul unei reuniuni a cabinetului său, Donald Trump a transmis că Washingtonul nu va permite ca această rută strategică să ajungă sub controlul unei singure țări.

„O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla. Aceasta face parte din negocierile pe care le purtăm”, a declarat președintele american.

Donald Trump – Foto: Mediafax fotosigns executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, April 30, 2026.
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz a provocat deja un nou șoc pe piețele petroliere internaționale, în condițiile în care prin această zonă tranzitează o parte importantă din exporturile mondiale de petrol și gaze.

Trump: „Nu-mi pasă de alegerile de la jumătatea mandatului”

Donald Trump a susținut că liderii iranieni au calculat greșit dacă au crezut că apropierea alegerilor intermediare din SUA îl va forța să accepte rapid un compromis.

„Au crezut că vor reuși să mă aștepte”, a spus liderul de la Casa Albă, referindu-se la conducerea Iranului.

Șeful de la Casa Albă a transmis că nu este îngrijorat de consecințele politice ale unui conflict prelungit cu Iranul și că administrația sa va continua negocierile și presiunile asupra Teheranului.

„Știți, «O să-l așteptăm. Are alegerile de la jumătatea mandatului.» Nu-mi pasă de alegerile de la jumătatea mandatului”, a afirmat Trump în timpul ședinței de cabinet.

Trump amenință Omanul

În timpul discuțiilor cu presa, Donald Trump a făcut și declarații extrem de dure la adresa Omanului, aliat tradițional al Statelor Unite în Golf. Întrebat dacă ar accepta un acord prin care Iranul și Omanul să gestioneze împreună Strâmtoarea Ormuz, Trump a respins categoric această variantă.

„Nu, strâmtoarea va fi deschisă tuturor. Sunt ape internaționale, iar Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Ei înțeleg asta, vor fi bine”, a declarat liderul american.

