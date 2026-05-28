Ionuț Stan
SUA anunță măsuri drastice împotriva epidemiei de Ebola care ia amploare în Africa. Rubio: „Nu vom lăsa niciun caz să intre în țară"
Marco Rubio - Foto: Profimedia images
Administrația Donald Trump a anunțat măsuri de urgență pentru a împiedica pătrunderea virusului Ebola în Statele Unite, în contextul extinderii epidemiei din Congo. Washingtonul pregătește inclusiv un centru special de carantină în Kenya.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite nu vor permite intrarea niciunui caz de Ebola pe teritoriul american și că autoritățile tratează situația drept o prioritate majoră de securitate sanitară, potrivit Rfi.fr

„Nu putem şi nu vom lăsa nici măcar un singur caz de Ebola să intre în Statele Unite”, a declarat Rubio în timpul unei reuniuni de guvern convocate de președintele Donald Trump la Casa Albă.

Șeful diplomației americane a precizat că administrația americană lucrează „din răsputeri pentru a limita această criză în ţările în care face ravagii în prezent, în special în Republica Democrată Congo”. Totodată, Washingtonul intensifică măsurile de monitorizare pentru persoanele care vin din regiunile afectate.

SUA deschid un centru de carantină în Kenya

Potrivit unui oficial american citat de AFP, Statele Unite vor înființa în Kenya un centru special de carantină destinat cazurilor suspecte sau confirmate de Ebola, în special pentru cetățenii americani evacuați din Africa Centrală.

„Acest centru este conceput pentru a le permite americanilor care ar urma să părăsească rapid Congo şi să fie plasaţi în carantină să beneficieze de îngrijiri de înaltă calitate, fără a fi nevoiţi să sufere riscurile legate de o călătorie lungă de întoarcere spre Statele Unite”, a declarat oficialul american.

În paralel, autoritățile americane au decis ca toți cetățenii SUA care au călătorit în ultimele 21 de zile în Republica Democrată Congo, Uganda sau Sudanul de Sud să fie redirecționați către trei aeroporturi speciale pentru screening medical: Washington, Atlanta și Houston.

De asemenea, rezidenții permanenți care au locuit sau tranzitat aceste state africane în ultimele 21 de zile au primit interdicție temporară de intrare în SUA pentru o perioadă inițială de 30 de zile.

Un medic american infectat în Congo este tratat la Berlin

Între timp, un cetățean american infectat cu virusul Ebola în Republica Democrată Congo a fost transferat într-o unitate medicală specializată din Berlin. Spitalul Charite a anunțat miercuri că pacientul, Peter Stafford, „răspunde bine la tratament”, iar starea sa s-a stabilizat.

Medicul misionar american fusese expus virusului în timp ce trata pacienți la spitalul Nyankunde din estul RDC. Soția și cei patru copii ai săi sunt monitorizați ca persoane de contact.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până acum au fost raportate peste 1.000 de cazuri suspecte de Ebola și 223 de decese. Totuși, autoritățile sanitare internaționale avertizează că amploarea reală a epidemiei ar putea fi mult mai mare decât datele oficiale disponibile în prezent.

