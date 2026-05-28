Reacția Lamborghini, după eșecul rivalilor de la Ferrari: De ce a renunțat producătorul auto la modele complet electrice

Melania Agiu
În urma reacțiilor negative intense care au urmat prezentării primului vehicul complet electric al Ferrari – modelul Luce – producătorul rival de mașini de lux, Lamborghini, a declarat că renunțarea la planurile privind vehiculele electrice a fost alegerea corectă.

Stephan Winkelmann, directorul general al Lamborghini, a declarat, miercuri, că decizia de a renunța la modelul complet electric Lanzador și la o versiune a SUV-ului Urus, pentru a se concentra pe vehiculele electrice hibride plug-in a fost „calea cea mai potrivită” pentru compania sa, dar a adăugat că „fiecare marcă, fiecare companie trebuie să decidă singură”.

„Decizia noastră de a trece de la [motorul tradițional cu ardere internă] la vehiculele hibride plug-in a fost una foarte importantă pentru noi și a dat roade”, a declarat Winkelmann în exclusivitate pentru CNBC în cadrul unui interviu virtual. „Nu vorbim despre concurenții noștri… dar fiecare are propria strategie.”

Winkelmann a refuzat să comenteze direct despre modelul Ferrari Luce sau despre reacțiile pe care le-a stârnit, dar a afirmat că „inovația este esențială” pentru succes. Cu toate acestea, el a subliniat că inovația nu trebuie să fie un scop în sine și nici să fie impusă clienților.

„Observând evoluția pieței… am constatat că rata de acceptare [a vehiculelor electrice] în rândul clienților noștri nu crește, motiv pentru care am decis să renunțăm la un model complet electric în favoarea unui hibrid reîncărcabil”, a declarat el.

Lamborghini și-a redus investițiile în vehicule electrice

Lamborghini, deținută de producătorul auto german Volkswagen, a fost unul dintre numeroșii producători auto internaționali care și-au redus investițiile în vehicule electrice din cauza cererii scăzute.

Cu cât au scăzut actiunile Ferrari marți

Acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 8% marți la Milano și cu 5,3% la New York, după prezentarea modelului Luce, luni, în Italia.

Analiștii au afirmat că reacția pieței bursiere s-a datorat parțial „antipatiei față de design”.

„În cele din urmă, mulți fani sunt dezamăgiți de faptul că Ferrari adoptă conceptul de vehicul electric, considerând că acesta diluează imaginea mărcii de supermașini, care s-a construit pe baza unui design clasic și a puterii brute a motorului cu ardere internă”, a declarat Michael Field, strateg-șef pentru acțiuni la Morningstar, pentru CNBC la începutul acestei săptămâni.

Modelul Luce a fost proiectat de fostul șef de design al Apple, Jony Ive, și se distinge de estetica tipică a modelelor Ferrari, prezentând un design interior minimalist, cu ecrane, și un exterior cu forme rotunjite.

Pe lângă îngrijorările investitorilor, vehiculul a fost ținta unor critici severe din partea fostului director executiv al Ferrari, Luca di Montezemolo, precum și din partea viceprim-ministrului și ministrului transporturilor italian, Matteo Salvini.

„Sper să scoată calul cabrat [logo-ul] de pe mașina aceea”, a declarat di Montezemolo în marja unei conferințe de afaceri de la Roma, potrivit Reuters.

Ferrari a refuzat să comenteze declarațiile lui di Montezemolo.

