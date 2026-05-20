Senatul american a votat pentru promovarea unei rezoluții care îl obligă pe președintele Donald Trump să obțină aprobarea Congresului pentru continuarea războiului cu Iranul. Patru republicani s-au alăturat aproape tuturor democraților într-un vot considerat istoric.

Senatul Statelor Unite a votat marți în favoarea promovării unei rezoluții privind puterile de război, măsură care urmărește să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a continua conflictul militar cu Iranul fără aprobarea Congresului, potrivit The Guardian.

Rezoluția a trecut cu 50 de voturi pentru și 47 împotrivă și reprezintă prima dată când Senatul reușește să promoveze acest proiect după șapte tentative eșuate de la începutul conflictului din februarie. Documentul prevede că administrația americană trebuie să obțină autorizarea Congresului pentru orice continuare a operațiunilor militare împotriva Iranului.

Patru senatori republicani au votat alături de democrați pentru adoptarea măsurii: Bill Cassidy, Lisa Murkowski, Rand Paul și Susan Collins. Singurul democrat care s-a opus proiectului a fost senatorul John Fetterman.

Bill Cassidy rupe rândurile republicanilor

Cel mai urmărit vot a fost cel al senatorului republican Bill Cassidy din Louisiana, care s-a alăturat democraților la scurt timp după ce a suferit o înfrângere politică majoră în alegerile primare, unde Donald Trump și-a susținut public adversarul.

„Deși susțin eforturile administrației de a desființa programul nuclear al Iranului, Casa Albă și Pentagonul au lăsat Congresul în întuneric în ceea ce privește Operațiunea Epic Fury. În Louisiana, am auzit de la oameni, inclusiv de la susținătorii președintelui Trump, care sunt îngrijorați de acest război. Până când administrația nu va oferi claritate, nicio autorizație sau prelungire a Congresului nu poate fi justificată”, a declarat Bill Cassidy după vot.

Trei republicani au absentat de la vot, într-un moment în care tensiunile politice de la Washington cresc pe fondul conflictului cu Iranul și al criticilor privind lipsa unei strategii clare a administrației Trump.

Democrații încearcă să forțeze republicanii să își asume poziția

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a salutat rezultatul votului și a acuzat administrația Trump că a implicat Statele Unite într-un conflict fără o bază legală clară.

„Vot cu vot, democrații sparg zidul de tăcere al republicanilor cu privire la războiul ilegal al lui Trump. De mai bine de 80 de zile, Trump a târât America într-un conflict costisitor și haotic, fără plan, fără obiectiv și fără autoritate legală. Ziua de astăzi a demonstrat că presiunea noastră dă roade”, a declarat Chuck Schumer.

Chiar dacă rezoluția a trecut de Senat, drumul legislativ este încă lung. Măsura trebuie să fie adoptată și de Camera Reprezentanților, iar ulterior președintele Donald Trump ar putea să o blocheze prin veto prezidențial. Totuși, democrații consideră că votul are o puternică valoare politică și simbolică, deoarece obligă Partidul Republican să se poziționeze public în legătură cu războiul din Iran.

Inițiatorul proiectului, senatorul democrat Tim Kaine din Virginia, a susținut înaintea votului că Senatul trebuie să discute deschis costurile și obiectivele conflictului.

„Senatul ar trebui să profite de acest moment pentru a face ceea ce ar fi trebuit să facem înainte de începerea războiului – să discutăm rațiunea, strategia, rezultatul final și costurile pentru contribuabilii americani și economia noastră”, a declarat Tim Kaine.

