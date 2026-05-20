Noi coduri galbene emise de meteorologi. Unde vor fi averse, grindină și intensificări ale vântului. ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 23 mai , la ora 10:00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

  • Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului.
  • Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h.

Totodată, începând de astăzi – ora 08:00 – și până la ora 22:00 este valabilă și o atenționare meterologică, cod galben, pentru mai multe județe din țară. Potrivit ANM,  vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h.

ANM: „Intensificări ale vântului”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de astăzi.

În cursul zilei de astăzi este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului. Acestea vor fi prezente în partea de și de sud-est a țării, în special în județele din Moldova, nord-estul Munteniei. În nordul Dobrogei, rafalele vor fi de 50-65 km/h.

  • În același timp, a fost emis și pentru ziua de mâine, începând cu ora 6:00. Este vorba despre un cod galben pentru intensificări ale vântului.
  • Este vorba despre zona Moldovei, nord-estul Munteniei, dar și sudul Banatului, adică zona județului Caraș-Severin”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

ANM: „În cursul zilei de astăzi vor fi și manifestări de instabilitate atmosferică”

În cursul zilei de astăzi vor fi și manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales după-amiaza, seara, dar chiar și în prima parte a nopții.

Acestea vor fi mai frecvente în partea centrală, estică și de sud-est. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Nu sunt excluse nici căderile de grindină, iar cantitățile de apă ar putea să depășească – pe arii restrânse – chiar 20-25 l/m². În restul țării avem o vreme mai însorită, cu destul de puțină nebulozitate după-amiaza și seara.

În zona Capitalei ne așteptăm la o probabilitate de ploaie în creștere, tot după-amiaza și seara, dar și la începutul nopții. Temperaturile la nivelul întregii țări se vor încadra între 19 și 26°, cu 24° în zona Bucureștiului”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

